Jaanus Karilaid toetab korduva purjus roolimise eest šokivangistust

BNS

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid toetab karistusseadustiku muudatust, mille kohaselt tooks korduv sõiduki juhtimine kriminaalses joobes kaasa vähemalt viie päeva pikkuse vangistuse, kuid leiab, et vaid sellest meetmest on vähe.

"On ilmselge, et šokivangistus üksi ei aita, kuid see oleks üks signaal," ütles Karilaid neljapäeval pärast õiguskomisjonis peetud arutelu BNS-ile.

Ta lisas, et tulevikus võiks kohtuniku hinnata jääda, kas šokivangistus kestaks viis päeva, kuu aega või pikemalt.

"Patoloogilisi roolijoodikuid on kuskil 600 ning erinevate uuringute ja näitajate järgi võib arvata, et iga päev on roolis umbes 3000 joobes inimest," ütles õiguskomisjoni esimees. "Ja kui me vaatame purjus peaga põhjustatud liiklusõnnetusi, on selge, et meetmeid on puudu."

Karilaid avaldas kahtlust, kas šokivangistus üksi aitaks joobes juhtimist vähendada. "Patoloogiliste joobes sõitjate puhul on seda väga raske öelda. Eksperdid on soovitavad näiteks ühe meetmena pikaks ajaks juhiõiguse ära võtta. Siis tekib jälle see järelevalve küsimus, et inimene ilma juhtimisõiguseta rooli ei läheks. Juhtimisõiguse äravõtmine iseenesest pole garantii, et inimene ei lähe täis peaga rooli," sõnas ta.

Riigikohus on öelnud, et praeguseks esimese lugemise läbinud šokivangistuse sätestav karistusseadustiku muudatus oleks enneolematu, sest sellega võetaks kohtunikelt ära kaalutlusõigus ja nad on edaspidi kohustatud inimese igal juhul, asjaoludest sõltumata, vangi mõistma. Karilaid ütles kohtu argumenti kommenteerides, et seda tuleb kaaluda.

"Parlamendil on ikka õigus teatud ulatuses karistuse piirmäärasid paika panna. Küsimus pole täna nii selles kaalutlusõiguses. Praegu jäi kokkulepe, et ministeerium ja riigikohus üritavad selles küsimuses kompromissi leida. Milline see kompromiss välja näeb, võib olla selgub kahe nädala pärast," selgitas ta.

Riigikohtu, advokatuuri, riigiprokuratuuri ja justiitsministeeriumi esindajate osalusel peetud õiguskomisjoni istungil midagi ei otsustatud ja õiguskomisjon ootab 25. januarini karistusseadustiku muutmise eelnõule muudatusettepanekuid.

Karilaid ütles, et senise kava kohaselt pidi muudetud seadus rakenduma 1. veebruaril, aga debatt sunnib tähtaega pikendama ja see võib rakenduda aprillis.