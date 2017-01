Reformierakonna fraktsiooni aseesimeheks võib saada Lauri Luik (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Lauri Luik. Foto: Arvo Tarmuls Ametlikult kinnitamata andmetel esitab Reformierakonna esimees Hanno Pevkur neljapäevasel riigikogu fraktsiooni koosolekul fraktsiooni aseesimehe kandidaadiks Lauri Luige, vahendas ERRi uudisteportaal.

Pevkur ise on pärast Kristen Michali taandumist fraktsiooniesimehena paigas, samuti on üks fraktsiooni aseesimeestest valitud, kelleks on Maris Lauri.

Pevkur soovis teise aseesimehena näha Valdo Randperet, kuid see ettepanek ei leidnud fraktsioonis teisipäeval toetust. Homme koguneb fraktsioon uuesti ning ERR-ile teadaolevalt esitab Pevkur uue kandidaadina Lauri Luige.

Luik seda ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.