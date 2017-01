PERH-i tehnikadirektorit kahtlustatakse korruptsioonis

BNS



Kaks aastat tagasi asutasid PERH ja Haapsalu linn sihtasutuse Läänemaa Haigla. Foto: Arvo Tarmula

Teisipäeval pidasid Keskkriminaalpolitsei töötajad kahtlustatavana kinni Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) infrastruktuuritehnika teenistuse tehnikadirektori, keda on alust kahtlustada PERH-i poolt korraldatud riigihangete teostamise nõuete rikkumises ja kelmuses, korduvas altkäemaksu võtmises ja küsimises, dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ning rahapesus.

Kahtlustatavana kuulati üle ka sama üksuse töötaja, keda kahtlustatakse kelmuses ja riigihangete teostamise nõuete rikkumises, teatas politsei- ja piirivalveamet.

Kahtlustuste kohaselt kindlustas tehnikadirektor altkäemaksu eest riigihangetel osalenud ettevõtetele riigihankemenetlustes mitmeid eeliseid. Valdavalt ehituse ja projekteerimise hangete kogumaksumus ulatub üle 10 miljoni euro.

“Meil on alust väita, et kahtlustusega on seotud mitu riigihangetel osalenud ettevõtet ja nende esindajat. See toob kaasa kahtlustuse esitamise ka mitmele juriidilisele isikule. Kuna mitmed menetlustoimingud on veel teostamisel, siis rohkem ei ole menetlusandmeid võimalik hetkel täpsustada,” kommenteeris kõnealuse kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

“Meie soovitus asutuste juhtidele on võtta veelgi suurema tähelepanu alla hangete läbiviimise eest vastutavate töötajate tegevus, mõelda korruptsiooniriskide hindamisele ning mehhanismidele, mis vähendaksid kuriteo ohvriks sattumise ja toimepanemise riske. Samuti on oluline, et ettevõtjad järgiks ausa ettevõtluse reegleid ning kui teenuse osutamine pole ausal teel võimalik, tuleks sellest koheselt õiguskaitseasutusi teavitada,” ütles Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Kohtueelset menetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhib Riigiprokuratuur.

Riigiprokuratuur saatis mullu septembris kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab endist PERH-i juhti, haigla toitlustusjuhti ja IT-juhti kuritegude toimepanemises. Lisaks nendele said süüdistuse toitlustusteenuse pakkujast osaühing juriidilise isikuna ja selle äriettevõtte tegevjuht.

Süüdistuse kohaselt võttis Tõnis Allik korduvalt altkäemaksu, mille vastutasuna tagas ta aastate jooksul raviasutuse toitlustajaks sama kriminaalasja raames süüdistuse saanud osaühingut. Süüdistuse järgi sõlmis raviasutus mitmel korral riigihanke läbiviimise tulemusel lepingud süüdistuse saanud osaühinguga. Vastutasuks sai PERH-i juht mitmel korral käia äriettevõtte kulul Saksamaal toimuval Oktoberfesti üritusel, teatas prokuratuur.