Tuntud Poola illustraatori näitus jõudis Haapsalu lasteraamatukokku

Liina Valdre



Marianna Oklejaki näitus lasteraamatukogus. Foto: erakogu

Haapsalu raamatukogus avatakse neljapäeval, 19. jaanuaril tuntud Poola kunstniku Marianna Oklejaki illustratsioonide näitus “Paberi ja kääridega tehtud imed”.

Killuke Poola etnograafiat jõuab Haapsalu inimeste ette Oklejaki autoriraamatu “Cuda Wianki” (“Imevanikud”) illustratsioonide kaudu. Raamatu sisu järgib aastaringi ja inimese elu kõrghetki. Liigutava loo taustal saab teavet Poola eri piirkondade rahvarõivastest, mustritest, käsitööst, pillidest, mänguasjadest ja rahvaluulest. Enamik pilte on tehtud käärilõike tehnikas.

Oklejaki isikunäitus moodustas osa suuremast ühisprojektist “Look! Polish Picturebook” (“Vaata! Poola pildiraamat!”), mis toimus tänu Läänemere kultuurikeskusele Gdanskis, Poola suursaatkonnale Tallinnas, Eesti lastekirjanduse keskusele ja Tallinna keskraamatukogule. Projekti raames toimus lastekirjanduse keskuses Poola lasteraamatute illustratsioonidele pühendatud seminar ning üleval oli rikkalik pildi- ja raamatunäitus.

Marianna Oklejaki näituse avamine toimub 19. jaanuaril kell 15.00 Haapsalu lasteraamatukogus (Wiedamanni 11). Huvilised saavad osaleda ka käärilõike õpitoas.

Marianna Oklejak (sündinud 9. augustil 1981) on andekas ja tunnustatud Poola noorema põlvkonna illustraator. Aastal 2006 lõpetas ta kiitusega Varssavi kunstiakadeemia. Eestis on välja antud tema piltidega „Kuningas Macius esimene“ (autor Janusz Korczak) ja „Vaata sisse! Maailm“ (autor Emily Bone). „Cuda Wianki“ on tema autoriraamat.

Liina Valdre, Lääne maakonna keskraamatukogu peaspetsialist lugejakoolituse alal