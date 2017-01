Vaata, kes on 2016. aasta maakonna parimad sportlased!

Kristjan Kosk

Parimaks noorsportlaseks neidude hulgas valiti vehkleja Carmen-Lii Targamaa. Foto: Arvo Tarmula

Reede õhtul tänas spordiliit Läänela Taebla kultuuri- ja spordikeskuses maakonna läinud aasta parimaid sportlasi.

Noormeeste kategoorias valiti Läänela juhatuse ja 18 kohaliku spordiklubi häälte liitmisel parimaks maletaja Ottomar Ladva. Läänela tegevjuht Ülle Lassi sõnul tõi Ladvale maakonna parima noorsportlase tiitli male rahvusvaheliseks suurmeistriks kuulutamine möödunud aastal. Peale selle mängis Ladva edukalt mitmel male suurturniiril. Üheks neist oli Balti tsooni turniir, kus 19aastane Ladva sai kolmanda koha. Ladva ise Taeblas meenet vastu võtmas polnud, sest on praegu ajateenistuses. Noormeeste kategoorias kandideeris maakonna parimaks 23 noormeest.

Rahvahääletusel sai enim hääli motosportlane Robin Särg, kes kihutab tänavu Itaalia karditootja Lenzokarti tehasemeeskonnas.

Naiskond napilt meeskonna ees

Neidude hulgas hinnati kõige kõrgemalt noore epeevehkleja Carmen-Lii Targamaa saavutusi. Targamaa võitis Eesti kadettide epeenelikuga oktoobri lõpus Austrias Klagenfurtis Euroopa karikaetapi. Espoo Euroopa karikaetapilt on tal ette näidata individuaalvõistluse teine koht. Targamaa kogus enim hääli ka rahvahääletusel.

Lõppenud aasta parimaks võistkonnaks kuulutati vehklemisklubi En Garde naiskond koosseisus Katrina Lehis, Nelli Paju ja Maarja Konrad, kelle saavutuseks on hõbemedal Eesti meistrivõistlustel. Naiskonna liikmeid Taeblas kohal ei olnud, preemia võttis vastu treener Helen Nelis-Naukas. Treeneri sõnul arvas ta ise, et parimaks valitakse hoopis En Garde'i meeskond. „Ilmselt on Eesti naiskonna edu ka meie klubi naiskonnale tiivad andnud,” kommenteeris Nelis-Naukas.

Lõppenud aasta parimaiks seeniorsportlaseks valiti lauatennisist Heikki Sool ja petanker Marina Vallik. Sool võitis Põhja-Euroopa veteranide meistrivõistlusel pronksmedali. Vallik kuulub petangis Eesti paremikku.

Harrastussportlase kategoorias valiti parimaks meheks rallisõitja Marko Kukuškin, kes võitis mullu autospordiliidu korraldatud rahvasprindi võistluse. Naiste hulgas hinnati kõige kõrgemalt Ly Märssi, kes võitis mullusel Haapsalu maratonil naiste arvestuses esikoha. Rahvahääletuse võitis Kädi Raadla, kes oli Kõrvemaa neliküritusel lühikestel võistlusmaadel kokkuvõttes parim naine.

Aasta noortetreeneriks valiti jalgpallitreener Aavo Tomingas. Tema kasvandik Rimo Hunt on esindanud Eesti rahvuskoondist seitsmel korral.

Sportlik perekond Uspenski

Spordielu edendajaks valiti spordibaaside juht Tarmo Tuisk, kellel oli oluline roll vehklemishalli valmimisel. Teiseks kohaliku spordielu edendajaks sai vehklemistreener Helen Nelis-Naukas kirgliku pühendumise eest vehklemise õpetamisel ja kõrgetasemelise sportlaste vormimise eest.

Klaasist tahvel anti üle ka jalgrattaklubile Paralepa, kelle korraldatud esimene Haapsalu uisumaraton valiti lõppenud aasta parimaks spordisündmuseks. Uisumaratoni tegi eriliseks asjaolu, et tegemist oli Eesti esimese merejääl sõidetud uisumaratoniga. Peale selle tuli korraldajail maratoni ajal võidelda tugeva lörtsisaju ja sulailmaga.

Aasta sportlikemaks pereks valiti perekond Uspenski. Isa Aap on maadlusklubis Dünamo treener. Lisaks on ta kümnekordne Eesti meister maadluses, samuti kuulub talle maailmameistrivõistluste kaks pronksi ja kaks hõbemedalit sumos.

Pereema Kristiine on edukalt võistelnud Läänemaa firmaliigas ja kuulub linna esindusse naiskonda korvpallis. Kaksikutest pojad Robin ja Kevin tegelevad samuti aktiivselt spordiga. Robin saavutas 15aastaste Eesti meistrivõistlustel kolmanda koha Kreeka-Rooma maadluses. Kevin oli samal võistlusel kaheksas.

Vanem tütar Kertu Uspenski oli Läänemaa ühisgümnaasiumi tüdrukute korvpalli naiskonna liige, mis pälvis mullu Läänemaa koolispordi liidu korvpalli meistrivõistlustel teise koha.

Noorem tütar Kata Ria Uspenski saavutas Läänemaa järelkasvuvõistlustel kergejõustikus oma vanuseklassis kolmanda koha. Märgitud kategoorias osutus parimaks ratsutamise treener Ann Meriste White.