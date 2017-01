Mikseri sõnul pole märgata Euroopa Liidu lagunemist

BNS

Sven Mikser. Foto: Urmas Lauri

Välisminister Sven Mikseri sõnul pole märgata Euroopa Liidu lagunemist nagu seda väitis oma esmaspäevases intervjuus USA presidendiks valitud Donald Trump.

"Mis puudutab Trumpi seisukohta, et Brexit võib leida järgijaid, siis mingit empiirilist tuge sellele seisukohale ei ole," ütles Mikser teisipäeval pressikonverentsil. "Kui tõepoolest ka eksisteerib Euroopas kartus, et Brexiti hääletuse järel euroskeptilised jõud mandri-Euroopas saavad tuule tiibadesse ja suurendavad järsult oma polulaarsust, siis tegelikult võib küll öelda, et ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikides on euroskeptilised meeleolud olemas, aga täna ei ole küll põhjust peljata, et nad realiseeruksid Euroopa Liidu edasise lagunemisena," rääkis Eesti välisminister.

"Ja ka Suurbritannia ei ole väljendanud mingisugust huvi näha teisi Euroopa Liidu liikmesriike enda eeskuju järgimas," lisas Mikser. "Suurbritannia rahvas on olnud tänu oma ajaloole ja geograafilisele asendile euroskeptilisem kui võib-olla mandri-Euroopa suured riigid, kindlasti see teatav eurskepsis leiab väljendust ka eelolevatel valimiskampaaniatel Prantsusmaal, Saksamaal, Hollandis ja mujal. Aga mina olen täna võrdlemisi optimistlik selles osas, et Euroopa Liit suudab pärast brittide lahkumist jätkata ühtsena," rääkis Mikser.

Eesti välisminister märkis, et tema kindlasti ei tervita Brexitit, vaid oleks soovinud näha Suurbritannia jätkamist Euroopa Liidu liikmena. "Aga Suurbritannia rahvas on referndumil arvanud teisiti ja mis iganes kaalutlustest lähtudes see otsus langes – Briti valitsus käsitleb seda otsust enda jaoks siduvana ja sellest lähtuvalt eeldatavasti esitab siis lähikuudel avalduse Euroopa Liiduist lahkumiseks," rääkis Mikser. "Nii, et me täna opereerime jätkuvalt selles teadmises, et circa kahe aasta pärast Suurbritannia ei ole enam Euroopa Liidu liige," lisas välisminister.

Mikser märkis ka, et esmaspäeval Brüsselis peetud mitteametlikul Põhjamaade ja Baltimaade välisministrite kohtumisel Briti kolleegi Boris Johnsoniga kinnitas viimane, et "Suurbritannia ei kavatse lahkuda planeedilt ega lahkuda Euroopast, kuhu ta geograafiliselt kuulub, vaatamata sellele väiksele väinale, mis neid mandri-Euroopast eraldab".

Johnson kinnitas ka Mikseri sõnul, et Suurbritannia näeb ennast ka tulevikus väga aktiivselt osalemas Euroopa julgeolekus, Euroopa kaitses, on jätkuvalt truu oma julgeolekukohustustele NATO liikmesriigina ja kindlasti soovib ka majanduslikus mõttes olla väga tihedalt seotud Euroopa Liiduga.

Reedel USA presidendi ametisse astuv Trump ütles esmaspäeval usutluses ajalehtedele Times ja Bild, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust (Brexit) on suurepärane asi, pannes aluse USA ja Suurbritannia vahelisele kaubanduslepingule, mis on mõlemale riigile ülimalt kasulik. Pärast brittide lahkumist lahkuvad Euroopa Liidust ka mitmed teised riigid, lisas Trump.