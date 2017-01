Lihula postimaja vahetab omanikku

Urmas Lauri

Sideoperaator Telia müüb Lihulas ettevõttele kuuluva postimaja, tehinguni loodetakse jõuda lähiajal.

„Põhimõtteliselt on tingimused kokku lepitud, aga tehing on veel sõlmimata,” ütles Telia rendi- ja omandisuhete juht Jüri Lobjakas. Kes maja osta soovib, seda Lobjakas ei öelnud.

Lääne Elu andmeil ostab maja Kõmsilt Lihulasse laienenud osaühing Greencube, kes on kuulsust kogunud puidust moodulmajade tootmisega.

„Meil on üks äge äriprojekt tulemas Lihulasse,” kinnitas Greencube majatehase juht Henri Bekmann. Kuigi maja pole veel Greencube’i oma, on Bekmann sinna juba üürnikud leidnud.

Maja teisele korrusele on plaanitud ööbimistoad. „Sellele kõige magusamale kontoriruumile on tegelikult kaks tahtjat. Keldrikorrusel tahab üks härrasmees hakata pidama jõusaali, saun, pesu- ja riietusruumid on seal juba olemas.“

Postimaja on Lihulas müügis olnud juba paar aastat. „Meie seadmed lähevad väiksemaks, majade järele pole enam vajadust,” selgitas Lobjakas.

Fotod: Urmas Lauri