Lauri Luik: Suklese otsus valimisliidu kasuks oleks lühinägelik (3)

Lemmi Kann

Lauri Luik. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu reformierakondlasest linnapea Urmas Suklese plaan tulla kohalikel valimistel välja oma valimisliiduga ei tulnud Reformierakonna Läänemaa maakonnaorganisatsiooni juhile Lauri Luigele üllatusena. Kui nii peakski minema, siis erakonnal see kohalikel valimistel Luige sõnul vaipa alt ära ei tõmba.

„Me rääkisime Urmasega sel teemal eelmise aasta sügisel, kui kohalike valimiste nimekirjaga tegelema hakkasime,“ ütles Luik ja lisas, et nagu toona, pole Haapsalu linnapea ka praegu veel lõplikku otsust tegelikult langetanud.

„Ma olen selle stsenaariumiga arvestanud, et ta võib kandideerida valimisliidus, aga see ei ole takistanud mind edasi töötamast selle nimelt, et Reformierakond kohalikel valimistel tugeva nimekirjaga välja tuleks,“ rõhutas ta.

Luik märkis ka, et kandideerimine poliitilistele ametikohtadele, üritades samal ajal inimestele jätta muljet enese apoliitilisusest, oleks tema meelest silmakirjalik.

Mõningane üllatusmoment Suklese eilses avalduses Luige jaoks siiski oli. „Ta soovis ju alles hiljuti saada erakonna juhatuse liikmeks. See tähendab, et tal olid mingid mõtted ja plaanid, mida erakonnas ellu viia. Kuidas siis nüüd nii äkki selline kannapööre?“ imestas ta.

Luik ütles, et Sukles on olnud läbi aastate Haapsalule kahtlemata väga hea meer ja kohaliku elu edendaja, kuid ta on olnud just Reformierakonna linnapeakandidaat ja linnapea. „Ta on saanud Reformierakonna valijatelt tugeva mandaadi, eelkõige kui tubli omavalitsusjuht, aga ka kui Reformierakonna meeskonna kohalik usaldusisik,“ rõhutas Luik, viidates sellele, et mitte kõik valimistel saadud hääled pole isikuhääled, vaid välja teenitud koos teiste kohalike reformierakondlastega.

Seda, et Reformierakond kohalikel valimistel Haapsalus konkurentsist üldse välja kukuks, nagu eile mõned poliitikud ennustasid, Luik ei usu. „Ma arvan, et nad eksivad rängalt. Ma lähtuks ikkagi faktidest ja jätaks emotsioonid kõrvale – seda poolt on praegu liiga kõvasti köetud. Vaadake näiteks eelmisi valimistulemusi Haapsalus. Me teeme piirkonnas väga tublit tööd ja ma ei näe praegu põhjust üleliia muretseda.“

Kas Suklese mainitud valimisnimekirjas võib olla ka teisi Läänemaa piirkonna reformierakondlasi, ei osanud Luik öelda. „Ma ei tea, keda Sukles silmas pidas. Kindlasti ei saa seda välistada, aga erakonna plaan on ikka sama – valimisnimekirja kokku pannes suhtlen nii või teisiti kõigi meie inimestega. Kui keegi otsustab teistmoodi, on see tema vaba valik – ega ma ei saa kellelegi kätt ette panna. Meie teeme oma tööd ikka edasi,“ rääkis Luik, lisades, et eesmärgi nimel töötades ei saa keskenduda sellele, mis võib kehvasti minna.

„Keskenduda tuleb ikka sellele, kuidas teha nii, et tulemus võimalikult hea oleks. Nagu näiteks spordis – võistlusteks valmistudes ma ju ei mõtle, et võin konkurendi käest pähe saada, vaid tegelen sellega, et ise heas vormis olla .“

Luik lisas, et Suklese otsuse kõiki tagamaid ta ei tea. „Mingit mustrit ma selles loogikas näen, aga olen siiski seda meelt, et erakonna nimekirjas kandideerimisel on mitmeid suuri plusse, mida valimisliitudel kunagi pole. Valimisliiduga on paraku nii, et täna ta on, homme aga ei pruugi valijal olla enam kellegi poole pöörduda. Erakonnad on poliitilisel tasandil tunduvalt stabiilsemad organisatsioonid,“ selgitas Luik, kes peab Suklese plaani valimisnimekirja kasuks otsustada lühinägelikuks.

„Nagu näitab ajalugu, on valimisliit üsna ebastabiilne moodustis. Erakondadel on selge maailmavaade ja konkreetne programm, mida inimesed reeglina teavad. Valimisliitude puhul seda paraku sellisel kujul ei ole,“ nentis Luik.

Tema sõnul ei maksa ka unustada, et tugeva ja areneva omavalitsuse edu sõltub paljuski koostööst teiste ümbruskonna omavalitsuste ja riigiga. „Kuna riiklikul tasandil on esindatud poliitilised erakonnad, on ilmselge, et läbi erakondliku koostöö on ka kohalikke mureküsimusi tunduvalt lihtsam lahendada kui üksiku valimisliiduna,“ märkis Luik.

Reformierakonda kuuluv kauane Haapsalu linnapea Urmas Sukles teatas eile, et ei välistanud võimalust, et ei kandideeri eeloleval sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel koduerakonna ridades, vaid tuleb välja oma valimisnimekirjaga.

„Oma nimekirjal on üks suur põhjus,” ütles Sukles Lääne Elule. „Olen kombanud valimistele mineku meelsust mitu kuud, juba enne, kui valitsus vahetus ja enne kui Reformierakonnas tuuled pöörduma hakkasid, ja kahjuks päris mitmed aktiivsed inimesed ei taha Reformi nimekirjas kandideerimisest kuuldagi. See on seotud Reformierakonna eelmise juhtkonna ellu viidud poliitikaga nii majanduses kui ka regionaalses mõttes.”

„Mulle tundub, et oma nimekirjaga saab laiapõhjalisema esindatuse. Inimesi ei piira see, et peavad olema seotud mingi partei kitsa poliitikaga,” seletas ta. „Mulle tundub, et nimekirjaga on võimalik saavutada parem tulemus ja see annab võimaluse ka parema koalitsiooni saamiseks.”

