Läänlane võitis Otepää suusamaratoni

Kristjan Kosk

Jaanika Paalmäe seisab poodiumi kõige kõrgemal astmel. Foto Kadri Lukk

Läänemaa harrastussuusataja Jaanika Paalmäe (suusaklubi Sula) võitis laupäeval naiste konkurentsis Otepääl peetud 40kilomeetrise klassikalises sõiduviisis peetud öömaratoni. Meestest võitis suusamaratoni kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu.

Paalmäel kulus suusamaratoni läbimiseks 2 tundi ja 38 minutit. Teisena lõpetanud Tea Pärnik kaotas Paalmäele 48 sekundiga. Kolmandal naisel Katrin Juurakul kogunes kaotust ligi veerand tundi. Võrdluseks – Veerpalul kulus sama raja läbimiseks 1 tund ja 59 minutit. Raskel Tehvandi kolmekilomeetrisel kunstlumest ringil võttis maratonisõidu ette 11 vaprat naist 83 mehe kõrval.

Paalmäe tunnistas, et maratonivõit oli tema enda jaoks suur üllatus. „Arvasin, et Tatjana Mannima tuleb ka sõitma ja temale poleks küll vastu saanud,” ütles Paalmäe. Mannima sõitis maratoni lühikest ehk 20kilomeetrist sõitu ja võitis selle ajaga 1 tund ja 8 minutit. Paalmäe rääkis, et sõitis teisena lõpetanud naisel kohe esimesel ringil eest ära. Vahepeal kärises vahe ligi pooleteisele minutile, kuid lõpus hakkas vahe vähenema. Lõpuks jäi naisi lahutama 48 sekundit.

Hästi pidavad ja libisevad klassikasuusad valmistas Paalmäele ette määrdemeister Rene Rõõmus. „Tegelikult distantsi lõpus suusk enam hästi ei libisenud, sest käskisin Renel suusa alla panna ühe teise määrde, mis, nagu selgus, võistluse lõpus enam hästi ei töötanud,” tunnistas suusataja.

Ehkki Läänemaal on tänavusel talvel lumega üsna kehvad lood, on Paalmäe otsinud võimalusi suuski alla panna väljaspool maakonda. „Olen käinud kunstlumel suusatamas Pärnus Jõulumäel, Tartus ja mujalgi,” selgitas ta. Suusakilomeetreid on ta enda sõnul kogunud umbes 500.

Meeste hulgas lõpetas Ristilt pärit ja Juhan Luki näpunäidete järgi suusaklubis Sula harjutanud Norman Pirk kuuendana. Kaotust Veerpalule kogunes 14 minutit.

Kuigi nimetus ütleb, et tegemist oli öömaratoniga, siis päris nii see sõna otseses mõttes siiski polnud. Suusatajad lähetati rajale prožektorite valguses kell 17 õhtul. Sellest hoolimata lõpetasid viimased suusatajad maratoni alles kella 21 paiku.