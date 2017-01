Läänemaa aasta tööandja on Roosta puhkeküla (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Roosta puhkeküla. Foto Arvo Tarmula

Töötukassa tunnustab täna, 17. jaanuaril juba viiendat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega on teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel. Läänemaalt valis töötukassa aasta tööandjaks Roosta puhkeküla pidaja AS Swedest Motel Groupi.

Parimate partnerite nimetamisel rääkisid kaasa kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. Tunnustuse saab ka parim töötukassa toel 2016. aastal tegevust alustanud ettevõte. „Töötukassa aitas 2016. aastal tööotsingutel 79 029 inimest. Meil oli vahendada 54 000 tööpakkumist," sõnas töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

„Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad, kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 30 suurettevõttega,“ ütles Paavel. "Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid.“

Töötukassa iseloomustab Läänemaa tunnustatuid nii:

Läänemaa aasta tööandja: AS Swedest Motel Group

Roosta puhkeküla eeliseks on Läänemaa kaunis loodus ning kaubamärgiks kogemused ja kvaliteet. Tegutsetakse juba 1990. aastast ja nemad juba teavad, kuidas oma klientide ootusi täita. Lisaks kaunile männimetsale ja imelisele liivarannale on neil veel palju pakkuda: seminare, konverentse ja koolitusi; toitlustust ja meeskonnaüritusi; seiklusparki ja puhkusepakette. AS Swedest Motel Group ehk Roosta puhkeküla on Noarootsi valla olulisimaid tööandjaid. Tipphooajal töötab puhkekülas ligi 60 inimest ning uute töötajate leidmiseks on ettevõte alati kasutanud töötukassa tuge. Töötajaid valides ei minda alati lihtsaimat teed – tööandja on valmis pakkuma võimalust ka neile inimestele, kellel ei ole varasemat töökogemust, kelle oskused vajavad täiendamist või kelle töövõime on vähenenud. Üheskoos oleme korraldanud värbamisüritusi, ettevõte on osalenud töömessidel, teabepäevadel ja ümarlaudadel ning jaganud oma koostöökogemust töötukassaga ka teiste tööandjatega. Töötajate motivatsiooni hoidmiseks tellis tööandja oma töötajatele karjäärialase nõustamise. Selline koostöö teeb vaid rõõmu! ​

Aasta koostööpartner: sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeenindus

Koostööpartnereid ei pea otsima metsade ja mägede tagant, koostööd saab edukalt teha ka naabritega. Töötukassa Läänemaa osakonna ja sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeeninduse koostöö on kestnud kaua ning muutunud töövõimereformi valguses veelgi tõhusamaks. Olgu teemaks töövõimekaotuse tähtaeg, puude raskusastme taotlemine, sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemine või muu küsimus, võivad meie osakonna töötajad alati julgelt SKA Haapsalu klienditeeninduse poole pöörduda. SKA töötajad on abivalmid, toimekad ja mõtlevad kaasa, kuidas inimese murele võimalikult kiiresti lahendus leida. Tihtilugu ei tea meie juurde jõudnud inimesed ka ise täpselt, miks nad tulid. Nad on kusagilt midagi kuulnud või on keegi midagi soovitanud, kuid teinekord teavad nad vaid seda, et saavad kusagilt raha, aga miks ja mis ajani, ei oska vastata. Sellistes keerulistes olukordades võtab meie juhtumikorraldaja ühendust Liiviga SKAst ning kui Liivi on asja kolleegidega vaaginud, sünnib selgus, misjärel saame kliendiga hõlpsasti edasi toimetada. Tahame kogu selle vastutulelikkuse ja hoolimise eest tänada meie koostööpartnereid Liivit, Tiinat, Tiiat ja Annelit. Kindlasti on koostöö jätkamine mõlemale partnerile oluline ja loodame, et see toimib ka edaspidi sama hästi.​

Aasta kohalik omavalitsus: Martna vald, sotsiaalnõunik Aino Kivipuur

​Martna valla sotsiaalnõunik Aino Kivipuur on töötukassa Läänemaa osakonna koostööpartner olnud juba 20 aastat! Aino on aktiivne kaasamõtleja, võrgustikutöös osaleja ja lahenduste otsija ning hoolib väga oma valla inimestest. Ta hoolib väga ka töötukassa Läänemaa osakonna töötajatest ja ei jäta meid mures hätta. Oleme koos korraldanud tööharjutust ja tööklubi, motivatsiooni- ja arvutikoolitusi, teinud mobiilset nõustamist ja teabepäevi. Aino on olnud aktiivne osaleja vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamisega seotud küsimuste aruteludel ja tema südameasjaks on lastega perede toetamine ja neile võimaluste leidmine. On imetlusväärne, millise kannatlikkuse ja soojusega Aino oma tööd teeb. Isikliku eeskuju ja panusega on ta kaasa aidanud paljude inimeste, sealhulgas töötute sotsiaalsete probleemide leevendamisele. Tahame Ainot tänada, et ta on aidanud meil aidata!