IRL läheb kohalikel valimistel välja oma nimekirjadega

Toimetanud Urmas Lauri

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisus seadis eesmärgiks sügisel peetavatel kohalikel valimistel minna välja oma nimekirjaga kõikides omavalitsustes.

Erakonna aseesimees Siim Kiisler ütles, et on veendumus nii programmi kui ka nimekirjade tugevuses, mis toob üle Eesti erakonnale hea valimistulemuse: „Meie liikmed peaksid kandideerima erakonna valimisnimekirjades. Hetkel käib nimekirjade kokku panemine ning spekuleerimine ühe või teise nime üle on veel ennatlik. Üle Eesti on praegu 75 omavalitsusjuhti IRL-i liikmed, mis näitab erakonnapoolset kohalike olude tundmist ja on tugev alus hea tulemuse saamisel.“

Erakonna eestseisus arutas läbi ja kinnitas kohalike valimiste kampaania rahastamise põhimõtted, mille kohaselt saab iga nimekiri erakonna eelarvest rahalist toetust oma ideede ja inimeste tutvustamiseks.