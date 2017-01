Urmas Sukles kaalub Haapsalus valimistel oma nimekirjaga kandideerimist (3)

Toimetanud Urmas Lauri

Haapsalu linnapea Urmas Sukles. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakonda kuuluv kauane Haapsalu linnapea Urmas Sukles ei välistanud võimalust, et ei kandideeri eeloleval sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel koduerakonna ridades, vaid tuleb välja oma valimisnimekirjaga, vahendas ERRi uudisteportaal.

Sukles rääkis ERRile, et praegu ei ole ta veel otsust teinud, kuid kaalub oma valimisnimekirjaga väljatulekut. Otsus ei ole tema kinnitusel seotud juhatuse valimiste ajal ilmnenud probleemidega.

"Mõtted on siin järgmiste valimiste kontekstis liikunud juba mitu kuud," kinnitas ta. "Kaalumiskoht on kohalik poliitika, kohalik poliitiline situatsioon – sahistatakse, et siin Haapsalus neid parteisid väga palju alles ei jää".

"Vaatan nimekirju ja see on üks põhjus. Millegipärast ollakse parteipoliitikas natuke pettunud," nentis Sukles.

