Edgar Savisaar võib tervislikel põhjustel kohtupidamisest pääseda

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar võib tervislikel põhjustel kohtupidamisest Harju maakohtus pääseda, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Küsimus tuleb päevakorda ilmselt eelistungil, kuna terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, käsitleb kohus neid kinniste uste taga ja avalikkusele selle kohta teavet ei anta.

Kui kohus leiab, et Savisaarele tehtavast või tehtud terviseekspertiisist tulenevalt ei ole tal antud hetkel võimalik kohtupidamises osaleda ja võimalikul süüdimõistmisel karistust kanda, siis tema suhtes menetlus lõpetatakse. Samas jääb sellisel juhul alati võimalus, et kui tema tervislik seisund peaks muutuma, siis saab menetluse uuesti avada. Kohtul on võimalik ka tema materjalid kriminaalasjast eraldada ja tema üle kohtupidamine peatada.

Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ERR-ile sel teemal kommentaari ei andnud.

