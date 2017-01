Andres Ammas: parteikontorid on paanikas, sest kogukonnad eelistavad valimisliite

Andres Ammas

Vabaerakonna saadikurühma aseesimehe Andres Ammase (pildil) sõnul viitab IRL-i saadiku Kalle Muuli rünnak valimisliitude toetamise idee vastu kartellierakondade jätkuvale soovile allutada kohalik elu parteilisele juhtimisele.

Kalle Muulit tuleb tänada, et ta mõistab ja tunnustab Vabaerakonna liikmete otsust kandideerida valimisliitudes ja peab valimisliite sügiseste valimiste favoriidiks. Mitmel pool Eestis ollakse järgimas Saaremaa eeskuju, kus IRL-i ja Keskerakonna kohalikud liidrid on otsustanud minna valimistele hoopis valimisliidus. Oma valimisliitu kaalub reformierakondlasest Haapsalu linnapea. Muidugi tekitab see parteikontorites paanika ja Muuli näol on leitud vapper vabatahtlik, kes tühjalt kohalt tüli üles kisub.

Kalle Muuli ütleb, et valimisliitude rahaline toetamine on korruptsioon. Sellega solvab ta kohaliku elu eestvedajaid, kes on eelistanud valimisliite erakondadele. Vabade kodanike moodustatud valimisliidud on olnud aastaid erakondadega võrreldes ebavõrdses seisus. Riik ei toeta nende tegevust valijate esindamisel üldse. Vähe sellest: kartellierakonnad on püüdnud valimisliite lausa keelustada.

Ammas toob Muuli väidete ümberlükkamiseks välja Vabaerakonna kohaliku demokraatia toetamise eelnõu kolm põhijoont.

„Esiteks, toetust saavad kõik kohalikud nimekirjad ja üksikkandidaadid. Erakondade kohalikud organisatsioonid saavad toetust ainult siis, kui nad seda raha partei kesk-kontorile üle ei anna. Teiseks, vajalik raha võetakse ära erakondadelt, nende toetus väheneb umbes neljandiku võrra, seega lisakulu riigieelarvele ei teki. Kolmandaks, raha tohib kasutada ainult oma vaadete tutvustamiseks ja tegevuse korraldamiseks kohalikul tasandil, mitte näiteks palgakuludeks. Tagatakse ka riiklik järelevalve ja aruandlus,“ selgitas Ammas.

„Muuli käsitlus, et valimisliitude rahastamise korral läheb suurem osa rahast Vabaerakonnale, on absurdne väljamõeldis. Vabaerakonna liikmed kandideerivad tõesti 2017. aasta kohalikel valimistel koos teiste vabade kodanikega valimisliitudes, ent kõigist kandideerijaist moodustavad vabaerakondlased murdosa. Meie liikmed kandideerivad, et toetada demokraatlikku ja mitteparteilist omavalitsuste juhtimist. Kohalik poliitika ei ole erakondade kemplus, vaid tervest mõistusest lähtuv töö hooldatud teede, heakorrastatud keskkonna, kvaliteetse hariduse ja kättesaadavate sotsiaalteenuste nimel,“ sõnas Ammas.

„Kartellierakonnad on seisnud ühisrindena vastu Vabaerakonna ettepanekule vähendada riigieelarvest parteidele antavat raha poole võrra ja on valmis võimalusel pakkuma seadusemüügi teenust. Ometi on meie erakond tõestanud, et ka vaid poolega eraldatavast rahast saab suurepäraselt hakkama,“ lõpetas Ammas.

Kalle Muuli: Vabaerakonna ettepanek lõhnab vängelt poliitilise korruptsiooni järele

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) riigikogu fraktsiooni liikme Kalle Muuli hinnangul näitab Vabaerakonna kavatsus hakata lisaks erakondadele riigikassast raha maksma ka lugematutele valimisliitudele, et see erakond on lõplikult kaotanud oma sihi.

Muuli sõnul oli Vabaerakonna üks peamisi lubadusi riigikogu valimistel vähendada oluliselt erakondade rahastamist riigieelarvest.

"Nüüd on Vabaerakond ise juba ligi kaks aastat parlamendis riigi toetusi nautinud, kuid valimislubadus on endiselt täitmata. Vabaerakond on oma valimislubaduse unustanud ja tahab nüüd, risti vastupidi, riigi raha mitte ainult erakondadele, vaid ka valimisliitudele jagama hakata. See tähendab, et niigi kallid valimiskampaaniad lähevad veel kallimaks ja maksumaksja peab selle priiskamise kinni maksma," leidis Muuli.

"Vabaerakonna taotlus pidada maksumaksja raha eest üleval ka valimisliite lehkab vängelt poliitilise korruptsiooni järele, sest lähtub selgelt ja ühemõtteliselt Vabaerakonna omakasust," oli IRLi saadik kindel.

Vabaerakond on lubanud kohalikel valimistel osaleda ainult valimisliitude kaudu ja seetõttu läheks Muuli hinnangul suur osa valimisliitudele antavast rahast Vabaerakonna enda tasku.

"Eesti on vaene riik ja me peame maksuraha kasutama oma rahva hüvanguks, mitte järjest pompöössemate valimiskampaaniate korraldamiseks. Meil on hädasti vaja suurendada lastetoetusi, tõsta õpetajate palka ja parandada madalapalgaliste inimeste toimetulekut. Seepärast oleks kuritegu kulutada veel rohkem riigi raha poliitiliste ühenduste ülalpidamiseks," ütles Muuli.