Lahkumishüvitis tekitab eriarvamusi

Toimetanud Urmas Lauri

Selles osas, kas lahkumishüvitist peaksid saama ka need omavalitsusjuhid, kes jätkavad tööd uue ühendvalla süsteemis, on Saaremaa vallajuhid eri meelt, kirjutab Saarte Hääl.

Haldusreformiga seoses makstakse aasta või kauem ametis olnud vallavanemale või volikogu esimehele aastapalga suurust kompensatsiooni isegi siis, kui ta jätkab tööd ühendvallas. Hüvitise maksmine on seadusest lähtuvalt automaatne ja sellest loobuda ei saa. Vallavanemate hüvitised ulatuvad Saaremaal 15 000 eurost 25 200 euroni.

Vaatamata seaduses sätestatule ei pea Pihtla vallavanem Jüri Saar õigeks, et hüvitist makstakse ka neile omavalitsusjuhtidele, kes saavad tööd loodava ühendvalla omavalitsussüsteemis. Tema hinnangul riivab see paljude inimeste õiglustunnet.

“See, kui inimene jääb tööta ja talle makstakse hüvitist varasema tubli töö eest, on normaalne,” leidis Saar. “Kui aga hüvitist makstakse inimesele, kes saab ühendvalla struktuuris tööd, ei ole see õige. Miks peaks aastapalga suuruse hüvitise saama see inimene, kes läheb uude omavalitsusse osakonnajuhatajaks või abivallavanemaks praegusest kõrgema palga peale? Miks ta peaks topeltraha saama?”

