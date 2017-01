Karnau: maakonnad võivad kaotada tähtsuse ja muutuda Tallinna-taguseks Eestiks (3)

Foto: Urmas Lauri

Kui siiani on Eesti jaotuse paradigma olnud maakonnad kui piirkondliku identiteedi keskmed, siis võimalik, et on käimas murrang, mille käigus kõik muutub üheks Tallinna-taguseks Eestiks, ütles Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" üks juhte, Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau, vahendas ERRi uudisteportaal.

Karnau rääkis haldusreformi arenguid kommenteerides, et sel nädalal oli suur uudis maavalitsuste kaotamine, väike uudis aga, et valitsus kiitis heaks Lääneranna valla loomise, mille käigus liigub umbes veerand Läänemaa territooriumist ja 15 protsenti elanikest Pärnu maakonna alla.

"Dramaatiline otsus. Eesti keeles on mõiste nagu kelgunöör, mis tähistab inimest, kes ei tee otsuseid, vaid laseb end juhtida. Ka Lääneranna valla nihutamise puhul ütleb valitsus, et me ei saanud midagi teha, seadus on selline, omavalitsused on nii otsustanud. Võib-olla on tõesti nii, et valitsus ei saa kokkulepitud ühinemislepingut muuta, aga alati on võimalus see tagasi lükata. Seda ei tehtud," sõnas ta.

Karnau lisas, et kardetavasti muutub mingi aja jooksul ka inimeste mentaliteet ja Läänemaa inimesed muutuvadki Pärnumaa inimesteks.

