Juhtkiri: läinud (1)

Lääne Elu

Neljapäeval otsustas valitsus arvata Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla vallast moodustuva Lääneranna valla Pärnumaa koosseisu põhjendusega „meest sõnast, härga sarvest”. Valitsus oli lubanud, et ühinemisel arvestatakse ühinejate tahet. Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla juhid olid kokku leppinud, et jäädakse/minnakse Pärnumaa alla ja nii läks.

Ühest küljest on see arusaadav. Kaks aastat kestnud ühinemisprotsessi alguses ei tahtnud Lihula valla juhid Pärnumaa koosseisu minekust kuuldagi, Läänemaa poole ühinemisest aga ei tulnud midagi välja. Pärnumaa vallad omakorda ei andnud maakonna küsimuses järele. Ühineda aga tuli. Kui ehk Lihula ja Hanila juhtidele midagi ette heita, siis (näiliselt) liiga kergekäelist loobumist. Võimalik, et teisiti ei olnuks võimalik, kahjuks ei tea avalikkus sellest midagi, kui kirglikke vaidlusi ja kas sel teemal üldse peeti. Tõsi on aga see, et Lihula ja Hanila kooslus Koonga ja Varblaga on loomulikum ja loogilisem kui Martna ja Kullamaaga. Lihula ja Hanila ei kaota Läänemaast lahku lüües suurt midagi, küll aga kaotab Läänemaa – veerandi territooriumist ja 15 protsenti rahvastikust.

Hundid söönud, lambad terved oleksid vaid siis, kui Lääneranna vald oleks tekkinud sel kujul, nagu ta olema saab, aga ta oleks arvatud Läänemaa koosseisu. Kui me elaksime ideaalses maailmas, siis oleks vald nimetatud Lääneranna asemel Lihulaks. Paraku on maailm (Eesti ja Läänemaa sealhulgas) just sellised, nagu nad on.

Miks otsustas valitsus kahandada kõige väiksemat mandrimaakonda ja kasvatada kõige suuremat? Tahe tahteks, aga keegi, valitsus näiteks, võiks ju näha laiemat pilti?

Tõenäoliselt ei saa see küsimus kunagi mõistlikku vastust, elu aga läheb edasi. Isegi Läänemaal. Esialgu on Lihula ja Hanila veel Lääne maakonna koosseisus ja seda veel mõnda aega. Ja kuigi Lihula volikogu esimees on lubanud haldusterritoriaalse muudatuse kehtima hakkamisel silmapilk lõpetada Lääne Elu tellimise ning hakata tellima Pärnu Postimeest, kirjutab Lääne Elu Lihula ja Hanila elust ka edaspidi, ja nüüd ka Varbla ja Koonga omast.