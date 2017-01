Ilmateenistus: uue nädala ilmad on mahedalt talvised

Toimetanud Urmas Lauri



Kaart: riigi ilmateenistus

Uue nädala algus kujuneb nõrgas madalrõhuväljas rahulikuks, kuid enamasti pilvealuseks.

Siin-seal pudeneb veidi lund ning nõrk muutliku suunaga tuul laseb rahulikku talveilma nautida. Valitsevad miinuskraadid, vaid saarte rannikul tõuseb termomeetrinäit nulli lähedale.

Esmaspäeval (16. jaanuaril) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond. Läänemere idarannikul aga püsib hääbuv madalrõhuvöönd. Kahe rõhuala piirimail meil suuremat sadu ei tule. Tuul püsib nõrgana. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, sisemaal kohati kuni -11, päeval -2..-7°C.

Teisipäeval (17. jaanuaril) tugevneb Läänemere ääres kõrgrõhkkonna mõju. Ilm on suurema sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -3..-7, sisemaal langeb kohati alla -10°C, päeval -1..-6°C.

Kolmapäeva (18. jaanuari) öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -2..-7, Eesti ida- ja lõunaservas võib -10°C ümbrusse langeda. Päeval suureneb mööda kaugeid põhjalaiusi liikuva madalrõhkkonna surve. Edelatuul tugevneb, ilm muutub pehmemaks ning seda eelkõige Eesti põhja- ja lääneservas, kus õhutemperatuur tõuseb +1..+2°C –ni, Kesk- ja Ida-Eestis jääb 0..-5°C piiresse. Taevas tõmbub pilvisemaks, kuid sajab vaid nõrka lund ja lörtsi, saartel võib ka tiba vihma tulla.

Neljapäeval (19. jaanuaril) ja reedel (20. jaanuaril) liiguvad üksteise järel kaks madalrõhkkonda üle Skandinaavia põhjatipu ja selle survel taandub kõrgrõhkkond Leedu kohale ning Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile. Tihedad sajud meile ei ulatu, vaid üksikutes kohtades võib märgi helbeid, rannikul ka vihma tulla. Õhutemperatuur on öösiti 0..-5, Lõuna-Eestis kuni -7, päeval sisemaal 0..-3, Eesti lääne- ja põhjaservas kuni +2°C.