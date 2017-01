Tuisk oleks proua Ilme Rootsi reisist maha jätnud (1)

Kaire Reiljan

Ilme Mägi ja bussijuht Toivo Palmiste. Foto erakogu

Neljapäevane tuisk, mis seiskas praamiliikluse ja segas bussiliiklust, oleks äärepealt Koluveres elava proua Ilme Mägi kauaoodatud Rootsi reisist ilma jätnud.

Koluveres elav proua Ilme pidi teisipäeval minema Suure Eesti Raamatuklubi rahvaga Rootsi ABBA reisile. Koluverest Tallinna jõudmisega tekkis aga ootamatu takistus – tuisu tõttu seiskus praamiliiklus Saaremaaga ja seepärast ei sõtnud ka Koluveres peatuvad Kuressaare-Tallinna bussid.

„Ilme ootas tunde tee ääres, hääletas ja kui varbad külmunud, helistas, et tema täna kahjuks Tallinna ja kauaoodatud reisile ei saa,” vahendas Age Põder reisi korraldanud reisifirmast GoTravel.

Põder ütles, et tal hakkas naisest kahju: „Mõtlesin, et me ei saa ju selle ja äärealade kuvandiga leppida!” Et reisibüroo GoTravel ja bussifirma GoBus kuuluvad ühte Go Groupi, tehti kiiresti selgeks, et samale Stockholmi suunduvale laevale on Haapsalust tulemas ka GoBusi buss.

Nii helistatigi bussijuht Toivo Palmistele, kes pikemalt mõtlemata bussiotsa ringi keeras, lmele Koluverre järele sõitis ning proua laevale ja kauaoodatud reisile toimetas.