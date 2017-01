Kutsehariduskeskuses avati Läänemaa uhkeim köök (1)

Kaire Reiljan

Haapsalu kutsehariduskeskuse kokaõpilased ei pea enam külmas köögis toidutegemist õppima, sest reedel avati pidulikult kooli põhjalikult renoveeritud köök, baariklass ja söögisaal.

Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov kirjeldas, et Haapsalu kutsehariduskeskus on toitlustusvaldkonna õppijate arvu pooles Eesti koolidest neljandal-viiendal kohal, samas oli kooli õppebaas nii ajast-arust, et õpetajad ei saanud enam soovitud tasemel õpetada. Õppeköögis oli külm ja mõnikord külmusid torudki ära.

Mullu 5. jaanuaril algaski remont, mille käigus ehitati uuesti üles ja soojustati otsasein, valmis baariklass teenindajate õpetamiseks, õppeköök, kuhu mahub tosin õpilast. Täieliku uuenduse tegi läbi suurköök, mis on ühtlasi kooli praktikabaas, ning söögisaal, mis saanud pidulikuma väljanägemise.

Turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse osakonna juhataja Enna Kallasvee nimetas kõige olulisemate seadmetena uues köögis induktsioonahjusid ja gaasipliiti. „Võib-olla gaasipliidi puudumine on üks põhjusi, miks meil liha väga hästi välja ei tahtnud tulla,” ütles Kallasvee.

Koolipraktika juhendaja Ülle Tuur aga rõõmustas peamiselt korraliku ventilatsiooni üle.

Kallasvee lisas, et varem polnud teenindusklassis ka korralikku baariletti, nüüd on see aga olemas.

Haapsalu kutsehariduskeskuse köögi ja söögisaali remont koos projekteerimisega läks maksma 551 000 eurot, seadmed 140 000 eurot. Rahastamise otsuse tegi haridusministeerium 2014. aastal.

Lääne maavanem Neeme Suur ütles, et ta ise küll raha eraldamise arutelu juures ei olnud, kuid on kõrvalt kuulnud, et investeeringu läbisurumine oli üsna keeruline. „See oli aeg, kui eelarve oli raskes seisus, ja see oli üks väheseid investeeringuid, mis üldse kutseharidusse tehti,” ütles ta.

Kohal käinud haridusminister Mailis Repsi sõnul on Haapsalu kutsehariduskeskus kogu oma olemasoluga tõestanud, et võimatu on võimalik. „See ei ole esimene ja kindlasti ka mitte viimane õppebaas, mida siin avatakse,” ütles Reps.

Fotod Arvo Tarmula