Ulrika Graubergi juubelikontsert toob ühele lavale lauljad ja tantsijad

Kaire Reiljan

Tantsu- ja koorijuhi Ulrika Graubergi esimest juubelit tähistatakse uhke kontserdiga. Foto arhiiv

Haapsalu tantsu- ja koorijuht Ulrika Grauberg tähistab laupäeval Haapsalu kultuurikeskuses oma esimest suurt juubelit kontserdiga „Kui hing on üks”.

Ulrika Grauberg ütles, et tegelikult pole ta suur sünnipäevade pidaja, vaid eelistab sel ajal kodus nurka pugeda ja end hästi tunda. „Seekord aga mõtlesin, et inimesed ehk ootavad midagi ja võib-olla võiks teha ühe kontserdi nendega, kellega mul on olnud au midagi toredat korda saata,” selgitas ta.

Läänemaa rahvakultuurijuhi Marju Viitmaa sõnul paistab Grauberg Läänemaa kultuuritöötajate seas silma oma mitmekülgsuse ja juhendatavate kollektiivide rohkusega. „Ulrika fenomen on see, et ta on laulev tantsujuht või tantsiv koorijuht – kuidaspidi seda nüüd võtta,” ütles Viitmaa.

Grauberg ütles, et ega tema juhendatavad tantsurühmad ja koorid just sageli ühele lavale esinema satu. Juubelikontserdil on teisiti – laupäeval kultuurikeskuse laval astuvad üles kõik tema juhendatavad kollektiivid: Haapsalu kammerkoor ja tütarlastekoor Canzone oma eri koosseisudega, Läki Tantsule viis noorte ja üks täiskasvanute tantsurühm ning naisrühmad Lustlik ja Kalurineiud.

Grauberg tunnistas, et kontserdirepertuaari valik polnudki nii lihtne, eriti kooride puhul. „Kui kõik selle läbi laulaksime, mida kooridega oleme laulnud, siis laulaksime kaks päeva,” naljatas koorijuht. Ta lisas, et oma osa mängis valikus akustika, sest see, mis kõlab toomkirikus, ei pruugi kõlada kultuurikeskuse teatrisaalis.

Tantsurühmade kohta ütles Grauberg, et tantsitakse seda, mis on neile rühmadele kõige iseloomulikum, noored esitavad kindlasti ka tänavu peetava koolinoorte tantsupeo repertuaari.

Ulrika Graubergi juubelikontsert „Kui hing on üks” algab laupäeval kl 17 Haapsalu kultuurikeskuse teatrisaalis. Kontsert on tasuta ja seda võivad vaatama tulla kõik soovijad.