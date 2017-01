Pevkuri sõnul saab Nebokat Reformierakonna peasekretäri ametist priiks (1)

BNS

Reimo Nebokat. Foto Arvo Tarmula

Reformierakonna uue esimehe Hanno Pevkuri sõnul lahkub erakonna senine peasekretär Reimo Nebokat kahe nädala pärast ametist, kirjutab Postimees.

Pevkur ütles Kuku raadio saates "Nädala tegija", et tema ettepanek on leida erakonnale uus peasekretär, kes saaks seejärel juba ise otsustada, kes peakontori töötajatest jätkavad ja kes mitte. Nebokat täidab tema sõnul peasekretäri ülesandeid 1. veebruarini. Pevkur avaldas lootust, et uue peasekretäri saab juhatus ametisse nimetada oma järgmisel koosolekul.

Aastaid erakonna piirkondade arendusdivisjoni juhtinud Nebokat sai Reformierakonna peasekretäriks eelmise aasta jaanuaris. Peasekretäri kui partei tegevjuhi ülesannete hulka kuulub erakonna organisatsiooni ja valimiskampaaniate juhtimine. Samuti tegeleb peasekretär partei finantsküsimustega.

Reimo Nebokat on Ridala volikogu liige.