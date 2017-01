Lääne Elu paberleht laupäeval, 14. jaanuaril (1)

Kaire Reiljan

Haapsalu saab moodsa linnuse

Veidi enam kui kahe aasta pärast on Haapsalu piiskopilinnuse väikeses linnuses mitmel tasandil liikumisteed, köetavad ruumid ja muuseum, kus saab ise katsetada, kuidas keskaja tehnilised lahendused töötavad. Kolmapäeval tutvustas SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid avalikkusele piiskopilinnuse väikeses linnuses plaanitavaid töid ja nägemust rajatavast muuseum-tegevuskeskusest.

Salapärane kunstnik Lex Zooz

Poolteist aastat tagasi Haapsallu kolinud noor eesti–vene kunstnik Lex Zooz maalis suvi otsa tehasevaremeis, sest linna teda ei lubatud. Venemaa kunstimetropolis seinu maalingutega katnud kunstnikule öeldi, et too peaks oma oskusi täiustama, ja ehk siis, kui see on tehtud, tagasi tulema.