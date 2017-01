Aus saarlane kirjutas iseenda peale avalduse (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Reedel kurvis juhitavuse kaotanud ja vastu laternaposti sõitnud auto roolis olnud mees koristas sündmuskohalt autotükid ja allakukkunud lambikupli ning kirjutas ise juhtunu kohta avalduse, kirjutas Saarte Hääl.

Lääne-Saare valla kirjakasti laekus teade, milles aus mees nimega Martin andis teada, et kaotas reedel, 6. jaanuaril kella 16.35 paiku kurvis juhitavuse ja paiskus oma BMW-ga vastu laternaposti. Avarii juhtus Kudjape alevikus Mereranna teel. Mees andis teada, et on juhtunust teavitanud ka politseid ja olukord on fikseeritud.

“Koristasin ka autotükid ära ja lambikupli, mis maha kukkus, võtsin ka kaasa,” seisis kirjas. Edasi võtab mees ühendust kindlustusega, et asi korda ajada.