Valitsus otsustab täna Lääneranna valla tekkimise, nime ja maakondliku kuuluvuse (1)

Nelja valla juhid kirjutasid ühinemislepingule alla Lihula mõisas. Arhiiv

Tänasel istungil otsustab valitsus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise. Otsustatud saab ka see, kas Lääneranna sobib uue valla nimeks ja kas uus vald hakkab kuuluma Pärnumaa või Läänemaa koosseisu.

Rahandusministeeriumi esitatud määrusega kehtestatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemisega uus haldusüksus nimega Lääneranna vald. Muudetakse Hanila valla ja Lihula valla maakondlikku kuuluvust arvates need Lääne maakonna koosseisust Pärnu maakonna koosseisu. Vallavolikogu ja -valitsuse juriidiline asukoht on Lihula linn. Teeninduskeskused asuvad Kõmsil, Koongas ja Varblas. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 5602. Lääneranna valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 200 000 eurot.

Kohanimenõukogu leidis, et Lääneranna valla nime puhul on tegemist geograafiliselt määramatu uudisnimega, mida võib kaaluda alternatiivina, kuid eelistatud oleks ajaloolise keskusnimena Lihula vald. Rahandusministeerium leiab, et kuna Kohanimenõukogu ei ole Lääneranna nime pidanud ebasobivaks, tuleks lähtuda omavalitsuste soovist ja kinnitada haldusüksuse nimeks Lääneranna. Määrusega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust Lääne ja Pärnu maakonnas, mille käigus moodustub nelja omavalitsusüksuse ühinemise teel uus omavalitsusüksus. Haldusterritoriaalse korralduse ja sellest tulenev haldusüksuste nimistu muudatus Lääneranna valla osas jõustub Lääneranna vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval peale kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi oktoobris 2017.