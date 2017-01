Ühendus Saaremaaga on katkenud, parvlaev Hiiumaa on puruks

Parvlaev Hiiumaa. Foto arhiiv

Tugeva tuule tõttu on katkenud parvlaevaliiklus Virtsu-Kuivastu liinil. Rohuküla-Heltermaa liinil sõidab parvlaev Leiger, teatas TS laevade pressiesindaja.

Parvlaeva Hiiumaa kapteni Ain Pulga teatel ei välju parvlaev Hiiumaa, kuna laeva ülemise autoteki laepaneelid on tormituule tõttu lahti rebenenud. Seisak on autode ja reisijate ohutuse pärast. Hetkel toimetavad laeval remonditöölised. Laev väljub Kuivastu sadamast, kui laepaneelide paigaldus on taastatud ja ilmastikuolud lubavad.

Parvlaev Kõrgelaid ei saa väljuda Virtsu sadamast tugeva tuule tõttu. Hiiumaa liinil toimub laevaliiklus osaliselt. Hetkel teadaoleva ilmastikuprognoosi kohaselt toimub järgmine parvlaeva Leiger väljumine vastavalt sõiduplaanile kell 10.00 Rohukülast. Parvlaeva Regula reisid varahommikul tühistati tugeva tuule ja jääolude tõttu.

Reisijatel palutakse jälgida operatiivset infot Praamid.ee veebilehel, mobiiliäppis või Facebookis.