Peaminister Ratas: Hanila ja Lihula liitmine Pärnumaaga on volikogude otsustes kinni

Urmas Lauri



Peaminister Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Vabariigi valitsus kiitis täna heaks seitsme kohaliku omavalitsuse sünni. Muuseas otsustas valitsus, et Halinga, Koonga, Lihula ja Varbla valla liitumisel tekib Lääneranna vald, mis hakkab kuuluma Pärnumaa kooseisu.

„Ja ma arvan, et see on Eesti jaoks ajalooline otsus, ajalooline samm,“ ütles peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil. „See, mida tegelikult me oleme soovinud, et omavalitsused muutuksid tugevamaks, et nende kindlus teenuste pakkumisel suureneks, see kindlasti seda eesmärki tagab.“

Lääneranna saatuse üle nõu pidades oli vabariigi valitsuse istungil Ratase sõnul kõige tõsisem arutelu.

„Kuna tegemist on Pärnu maakonna ja Lääne maakonna liitumisega, mis tähendab siis seda, et Lääne maakonna elanike arv väheneb ja oli ka valitsuses arutelul, võib öelda, selliseid märksõnu või tunnetust, et see tähendab ikkagi, et kui Läänemaa muutub niipalju väiksemaks ja me teame, et sama küsimus on hetkel ju Lääne-Virumaal,“ ütles Ratas.

Jüri Ratase sõnul see, kuidas piirkondade ja mandaatide jaotust teha Lääne-Virumaal, Läänemaa piirkonnas, Raplamaal ja Harjumaal kindlasti teema, mida lähiajal tuleb riigi tasandil arutada.

Peaministrilt küsiti, et millised olid need argumendid, et üsna muljet avaldav tükk Läänemaast hammustatakse ära ja liidetakse Pärnumaaga?

„Peamised argumendid on tulenevalt seadusest volikogu otsused, kuidas on otsustatud,“ lausus peaminister. „See, et selles tänases otsuses oli väga palju ka kõige paremas mõttes emotsiooni, näitas ka vabariigi valitsuse istungi diskussioon – nii mõnigi minister tõstatas selle küsimuse ja ütles, et Läänemaa jääb väiksemaks ja oluliselt väiksemaks. Nii et lühivastus on, et see on volikogu otsuses kinni.“

„Tõesti, mina olin esimene see küsimuse tõstataja ja oma vastuväidete esitaja just nimelt selle maakondlike piiride muutmise osas,“ lisas minister Kaia Iva peaministri selgitusele. „Selles mõttes ei ole situatsioon ju nagu hea ega meeldiv. Seadus, mis on vastu võetud riigikogus, mis ühinemisi ja omavalitsuste liitumisi korraldab, ei näe selles osas ka seda võimalust ette, kui omavalitsused on vabatahtlikult ühinenud ja nad üle maakonna piiride ühinevad, siis selge on see, et kusagile poole nad peavad ühinema.“

„Me kindlasti tahame, et võimalikult paljud otsused oleks kogukondade poolt ise tehtud, sest see on selle asja mõte olnud, et see vabatahtlik ühinemine toimuks,“ lisas oma mõtte katseminister Margus Tsahkna. „Aga me jõuame tahes-tahtmata nende punktideni välja, kus me peame otsustama sundliitmisi ja tegema karme otsuseid.“