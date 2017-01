Naist põlema panna ähvardanud pagulane jääb vahi alla (3)

Kaie Ilves

Samer Khtab konvoeeriti eile taas vangikongi. Foto: Arvo Tarmula

Eile Haapsalu kohtumajja kinnisele istungile kokkuleppemenetlusele toodud 27aastane Samer Khtab jääb vahi alla. Khtabi saab eeluurimise käigus vahi all hoida tuleva kolmapäeva, 18. jaanuarini.

30. detsembril lepiti prokuröriga kokku tingimisi aasta ja kahe kuu pikkuses vanglakaristuses. Eile pidi kokkulepe kinnitatama, kuid prokuratuur loobus kokkuleppest. Khtab oleks saanud ka lähenemiskeelu perele, kuna ta aga jäi edasi vahi alla, ei olnud seda vaja. Khtabi kriminaalasi lahendatakse üldmenetluse korras.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm ütles, et prokuratuur on saanud täiendavat teavet seoses riigi poolt kohaldatavate meetmetega, mis puudutavad süüdistatava rahvusvahelise kaitse staatust, ja loobus kokkuleppest. Tegemist on esimese juhtumiga, kus süüdistatavaks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse saabunud inimene.

27aastane Samer Khtab tülitses naisega 12. novembril. Tüli käigus teipis mees naise käed kinni ja tarvitas tema kallal vägivalda. Khtab ähvardas naise põlema süüdata, olles enne naisele peale läigatanud süttivat vedelikku. Meedias levinud väide, et Khtab sidus naise radiaatori külge, ei vasta tõele. Naine teavitas juhtunust pere tugiisikut, kes kaasas politsei.

