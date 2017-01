Kriisipiirkondadesse mõeldud kärgmajad murravad laia maailma

Urmas Lauri

Kõmsil ja Lihulas väikemaju tootev Greencube on oma kärgmajadega suure hüppe lävel.

Greencube pääses oma kriisipiirkondadesse mõeldud kokkupandava kärgmajaga Hexagon Ajujahil 30 parema idee hulka ning praegu on idee jõudnud juba Global Humanitarian Labi (GHL) lauale.

Greencube'i omanik Henri Bekmann ütles, et välisministeerium on koostöös Tehnopoliga kärgmaja idee viinud rahvusvahelisel tasandile, et saavutada humanitaarabi pakkuvate organisatsioonide tunnustus.

Seega on edukas algus Ajujahil Greencube'ile juba uksi avanud. „Kindlasti nii Tehnopol kui ka välisministeerium arvestasid sellega, et oleme Ajujahi 30 parema seas,” nentis Bekmann.

„Greencube'i projektiga loodame koostöö GHLiga nüüd käima saada ning loodame, et peagi saame tooteid kriisipiirkondades kasutada, testida,” ütles Tehnopoli esindaja Martin Gorosko.

Bekmanni sõnu selgub 9. veebruaril, kas kärgmajad pääsevad Ajujahil seitsme parema hulka. „Kuu aega hiljem, märtsi alguses tuleb GHList vastus, kas neil majadel on mõtet, ning kui on, siis milliseid muudatusi oleks vaja teha,” ütles Bekmann.

Ajujahi seitse paremat meeskonda selguvad aprillis ETV saate vahendusel. Esimene telesaade tuleb eetrisse 6. aprillil.

Tehnopol ja Global Humanitarian Lab

Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak Tallinnas, mis koondab enam kui 200 tehnoloogiaettevõtet ning naabruses asuva Tallinna Tehnikaülikooli ja IT Kolledži.

Tehnopol pakub ettevõtetele teenuseid kolmes liinis:

Kinnisvarateenused (sh kontori-, labori- ja arenduspinnad)

Äriarendusteenused (nõustamisteenus ettevõtetele ekspordi käivitamiseks, tootearendustegevuste käivitamiseks ja investeeringute kaasamiseks)

Inkubatsiooniteenused kaubamärgi Startup Inkubaator all (tugiteenused alustavatele idufirmadele, mis aitavad ühe aasta jooksul ideed stabiilse käibe või esmase erainvesteeringuni)

Tehnopoli linnakus asub 200 ettevõtet, ja teenuseid kasutab lisaks veel 170 Eesti ja välisettevõtet. Peamised fookusvaldkonnad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia.

„Ettevõttega Greencube alustas Tehnopol koostööd äriarendusteenuste lõigus, aidates käivitada eksporditegevusi uutele turgudele,“ ütles Tehnopoli esindaja Martin Gorosko. „Lisaks sellel on Tehnopol koos Eesti Välisministeeriumiga loonud koostöösideme ÜRO ning sidus- ja allorganisatsioonidega (näiteks Punane Rist ja programm Global Humanitarion Lab – GHL), et aidata Eesti ettevõtetel süsteemile paremini ligi pääseda. Kuna ÜRO ja Punase Risti juures asub palju programme, millest erasektor tihti teadlik ei ole, siis tegutsebki Tehnopol natuke nagu “tõlgina”, et need võimalused meie ettevõteteni tuua.“

E2GHL

Global Humanitarian Lab (GHL) on Punase Risti arenguprogramm, mis on suunatud start-upidele ja SME-dele, kes loovad lahendusi, mida saab kasutada kriisipiirkondades. Programmi keskendub lahenduste leidmisele, mida on võimalik lihtsasti kasutusele võtta rändekriisid, katastroofipiirkondades ja kolmandates riikides elukvaliteedi parandamiseks. Erilise tähelepanu all on energeetikaga (energia tootmine, salvestamine), logistikaga (tarneahela juhtimine, korraldamine) ja mobiilsusega (side) seotud projektid.

Samas on GHL otsimas lahendusi ka teistes valdkondades – mobiilne haridus, makselahendused, juhtimis-, haldamistarkvara lahendused, kriisisituatsioonide kaardistamise ja ülevaate tarkvaralised ja riistvaralised lahendused jpm.

Mida GHL pakub?

GHL otsib lahendusi ka Eestist ning pakub ettevõtetele võimalusi:

toodete ja teenuste testimiseks (finantseeringud testimisvõimalustele kriisipiirkondades ja kolmandates riikides)

tootearendusvõimalusi (ekspertiis ja laborid toote või teenuse arendamiseks, ligipääs testturgudele, kogemuse vahendamine)

grantide ja arendustoetuste saamiseks (erinevate ÜRO allorganisatsioonide meetmete informatsioon ja ligipääs meetmete rahastusele)

Mida oodatakse ettevõttelt?

GHL partneriks Eestis on Tallinna Teaduspark Tehnopol läbi Eesti Välisministeeriumi koostööprogrammi “E2GHL”.

Oma toote või teenuse pakkumiseks Punase Risti portfelli palume saata ettevõtte lahenduse detailid, rakendusvõimalused ning vajadus ja ootus koostööle Punase Ristiga. Materjal esitatakse hindamiseks GHL partneritele ning positiivse tagasiside korral käivitatakse koostööprojekt.

„Greencube projektiga loodame sellise koostöö nüüd käima saada ning loodame, et peagi saame tooteid kriisipiirkondades kasutada, testida,“ selgitas Gorosko.

Henri Bekmann. Fotod: Urmas Lauri