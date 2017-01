Kodukant Läänemaa kuulutas välja konkursi uue logo ja visuaali leidmiseks

Toimetanud Urmas Lauri

MTÜ Kodukant Läänemaa kuulutab välja logokonkursi, mille eesmärk on uue ja ühtse visuaalse identiteedi loomine ühingule, lähtudes ühingu eesmärgist ja tegevustest.

Kodukant Läänemaa alustas 1997. aastal. Ühingu eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanike ühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega. Kodukant Läänemaa on ainulaadne maakonna arengut suunav koostööorganisatsioon maakonnas. Ühingusse kuuluvad kõik Läänemaa vallad, 37 ettevõtet ja füüsilisest isikust ettevõtjat ning 44 mittetulundusühingut.

Kodukant Läänemaa üheks tegevussuunaks on maamajanduse, rahvakultuuri ja loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Kodukandi kui maakondliku arendusorganisatsiooni teiseks oluliseks tegevussuunaks on LEADER meetme eesmärkide ja tegevuste elluviimine Läänemaal. Kodukant viib ise ellu ja toetab olulises mahus väikeettevõtlust ning elukeskkonda edendavaid tegevusi maapiirkonnas. Kodukant teeb rahvusvahelist koostööd erinevates valdkondades.

„Uue logo leidmine on üks osa eelmisel aastal alustatud Kodukandi uuendamise protsessist. Meil on ka uus koduleht,“ selgitas Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu. „Tänaseni kasutusel olev logo on tigu (pildil), mis on sümboliseerinud kodu olulisust. See arusaam ei ole ajas muutunud. Uue logoga soovime lisaks väljendada Kodukandi kui maakondliku ja rahvusvahelist koostööd tegeva arendusorganisatsiooni rolli, kes toetab maapiirkonna arengut LEADER meetme kaudu umbes miljoni euroga aastas.“

„Konkursile oodatakse töid, mis seostuvad ideeliselt ühingu tegevusega,“ kirjeldas konkursi tingimusi Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu. „Uus logo peaks koosnema sümbolist ja ühingu nimest „Kodukant Läänemaa“. Visuaali peaks olema võimalik kasutada erinevates suurustes ja formaatides organisatsiooni tutvustavatel trükistel, veebilehel, reklaamidel, meenetel ja mujal. Ootame logokavandi juurde ka lühidat põhjendust, mis selgitaks kavandi ideed laiemalt ning tooks välja seosed Kodukandi tegevuse ja eesmärkidega.“

Logokonkursi täpsete tingimustega saab tutvuda Kodukant Läänemaa kodulehel. Konkursil saavad osaleda nii füüsilised kui juriidilised isikud. Logokavand ja graafilised lahendused esitada hiljemalt 10. veebruaril Kodukandi aadressil.

Konkursi tulemused selguvad 17. veeburuaril ja parimad tööd saavad auhinnatud. Võitjatöö auhinnafondi suurus on 400 eurot, esimene auhind on 300, teise auhinna suurus on 100 eurot. Sobiva töö puudumisel on žüriil õigus auhinnafond ümber jaotada.

Tingimustega saab tutvuda siin: Kodukandi logokonkursi tingimused 2017