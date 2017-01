Ilmateenistus: homseks rahuneb ilm maha

Toimetanud Urmas Lauri

Põhja-Rootsi kohaleomme pöörlema jäänud madalrõhkkond on vähehaaval hääbumas, kuid selle lohk ühes niiske ja soojema õhuga ulatub homme ennelõunal üle Soome Eestini.

Õhutemperatuur on valdavalt plusspoolel ning kohati sajab veidi lörtsi ja vihma. Pärast lõunat lohk taandub ning Venemaalt sirutuv kõrgrõhuhari aitab siinse ilma kuivemaks, rahulikumaks ja kargemaks muuta.

Õhtul läheneb Läänemere lõunaosast uus sajune madalrõhkkond, mis järgneval ööpäeval suure osa Eestist kerge lumega katab.

Reedel (13. jaanuaril) Botnia kohale jõudnud osatsüklon nõrgeneb, teine osatsüklonite tandem koondub Taani ja Läänemere lõunavete kohale. Süsteemi idapoolses servas on Läänemere ääres pehme talveilm. Öösel sajab vahete-vahel lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Tuul puhub öö hakul lõunast ja kagust ning puhangud ulatuvad 15, saartel 17 m/s, kesköö paiku alates saartest pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öö hakul saartel 0..+2, mandril -1..-6°C, pärast keskööd tõuseb. Päeval sajab kohati veidi lörtsi ja vihma. Püsib jäiteoht! Lõuna- ja edelatuul tasapisi rahuneb. Õhutemperatuur on 0..+3, sisemaal kohati kuni -1°C.

Laupäeva (14. jaanuari) jooksul madalrõhuala Läänemere ümbruses nõrgeneb. Öösel lisandub lund ja lörtsi, päeval on saju võimalus väiksem. Tuul on võrdlemisi nõrk ning puhub valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, keskpäevaks tõuseb -1..+1°C-ni, õhtupoolikul langeb sisemaal kõikjal alla 0°C.

Pühapäeval (15. jaanuaril) jääb nõrgenev madalrõhuvöönd Läänemere ümbrusse püsima ja selle idatiiba mööda liigub piki Venemaa lääneserva täienduseks niiskust lisav madalrõhulohk. Siin-seal sajab lund, saartel ka lörtsi. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval 0..-3°C.

Esmaspäeval (16. jaanuaril) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond. Läänemere idarannikul aga püsib hääbuv madalrõhuvöönd. Kahe rõhuala piirimail sajab meil kohati lund ja tuul puhub põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval -1..-5°C.

Teisipäeval (17. jaanuaril) tugevneb Läänemere ääres kõrgrõhkkonna mõju. Ilm on suurema sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, hommikuks võib sisemaal kohati -13°C-ni langeda, meretuulega rannikul kuni -3, päeval -2..-7°C.

Kolmapäeval (18. jaanuaril) püsib rahulik talveilm. Kohati sajab lund. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, meretuulega rannikul kuni -5, päeval -3..-8°C.