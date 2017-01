Ammas: kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks paneme sotsiaalmaksule lae

Toimetanud Urmas Lauri

Andres Ammas: Foto: riigikogu istungi teleülekande ekraanitõmmis

Vabaerakonna fraktsioon esitas täna taas Riigikogu menetlusse eelnõu sotsiaalmaksuseaduse täiendamiseks ehk nn sotsiaalmaksule lae kehtestamiseks.

Eelnõu soodustab kõrgepalgaliste spetsialistide Eestisse toomist ja jäämist ning uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist ning aitab Eesti majandusel muutuda targemaks ja tootlikumaks. „Mitmed Eesti arvamusliidrid ja organisatsioonid, sh Teenusmajanduse Koda ja Tööandjate Keskliit, on juba aastaid tagasi tulnud välja ideega kehtestada sotsiaalmaksule lagi. See on kahjuks takerdunud eelmiste valitsuste suutmatusse või soovimatusesse ideed teostada,“ ütles fraktsiooni aseesimees, rahanduskomisjoni liige Andres Ammas.

Vabaerakonna saadikud võtsid sarnase sisuga eelnõu valitsuse vahetuse ajal tagasi, et anda uuele valitsuskoalitsioonile mõistlikku aega teemaga tegelema hakata. „Esitasime selle uuesti menetlusse, et koalitsioon saaks oma seisukoha kujundada, lisaks on vahepeal hulk majandusajakirjanikke ja ettevõtjaid avaldanud sotsiaalmaksu lae mõttele poolehoidu. Loodame, et seda ideed uuritakse ja analüüsitakse uuesti ja põhjalikult,“ ütles Andres Ammas.

Vabaerakonna ettepanek on täiendada Sotsiaalmaksuseadust uue punktiga, mis ütleb, et sotsiaalmaksuga ei maksustata töötasusid ja palka, mis ületab 4-kordset mediaanväljamakse suurust – praegu on see u 3500 eurot. Vabaerakonna arvates tuleb arvutuse aluseks võtta keskmise palga asemel just mediaanpalk (50% palgasaajaist saab sellest suuremat, 50% väiksemat tasu), sest keskmine palk kirjeldab Eesti majanduse ja palgasaaja seisukorda vildakalt. Mediaanpalk seevastu näitab üsna adekvaatselt Eesti keskmise palgasaaja majandusseisu.

Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda siin: 11.01.17_SMS täiendamine_lagi