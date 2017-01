Leigril purunes esmaspäeval Rohukülas põrkepoord

Toimetanud Urmas Lauri

Parvlaev Leiger väljumas oma esimesele reisile Rohukülast 22. detsembril. Foto: Urmas Lauri

Esmaspäeval juhtus parvlaeval Leiger väike intsident Rohuküla sadamas, kus laev sõitis vastu kai küljes olevatele seadmetele. TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul on sellised juhtumid tavapärased, vahendas Postimees.

ETV uudistesaate "Aktuaalne kaamera" andmetel sõitis laev katki oma põrkepoordi.

"Tegu on tavapärase sündmusega, eks laevaga, mis liigub, võib ikka midagi juhtuda," nentis Padar. "Tõesti sõideti kai küljes olevatele seadmetele külge, seal on väike kriimustus, juba on tehtud pildid, juba on Saarte Liinidega vahetatud kirju, lähipäevil mõlemad ettevõtted vaatavad üle ja siis otsustavad, et kas pöördutakse kindlustuse poole või siis üks või teine pool selle kompenseerib. Laev saab edasi sõita. Selle pärast ükski reisija vedamata ei jää."

Padar märkis, et Leigril on selgunud ka mõningaid pisemaid vigu, kuid ka see on täiesti tavapärane ja saab garantiiajal parandatud.