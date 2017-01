Läänemaa sõprade liiga ootab osalema

Kristjan Kosk

Laskmine ei kao Läänemaa sõprade liiga kalendrist kuhugi. Foto: erakogu

Läänemaa firmaliiga nime järgi tuntud kohalike harrastussportlaste iga-aastane mõõduvõtt stardib taas veebruaris, aga Läänemaa sõprade liiga nime all. Võistkondi saab registreerida 16. jaanuarini.

Läänemaa sõprade liiga projektijuht Raili Friedemann selgitas, et ehkki nimi on uus, on võistlussüsteem laias laastus jäänud samaks. Osaleda saab nii võistkonnaga kui ka individuaalselt. Üksikala võitja saab 50 punkti, teine koht 47 punkti, kolmas koht 45 punkti ja iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem – täpselt nagu eelmistel aastatel.

Alavõidu välja teeninud võistkond saab 20 punkti. Võistkonna arvestusse läheb kolme parima võistkonnaliikme sooritus. Auhinnad on võistkondadele ja individuaalselt kolmele parimale mehele, naisele ja veteransportlasele. Liigavõitjaks saab see, kes kogub 12 parema üksikala suurima punktisumma. Kokku saab osaleda 17 üksikala.

Kuus uut ala

Sõprade liiga kalendrisse on lisandunud kuus uut ala, peale selle on osalemine muutunud soodsamaks. Kui möödunud aastal maksis võistkonna registreerimine 250 eurot, siis nüüd on hind umbes poole odavam. „Täpne osalustasu selgub siis, kui kõik võistkonnad on registreerunud,” täpsustas Friedemann.

„Saime kultuuriministeeriumi liikumisharrastuse toetust ja lisarahastuse kohaliku omaalgatuse programmist,” lisas ta.

Sõprade liiga koosneb 17 üksikalast, millest kuus on kavas esimest korda. „Mälumäng, fotojaht, tennis, aerusurf, segway-sõit ja vehklemine,” loetles Friedemann uusi alasid. „Kui vahendeid oleks rohkem, saanuks veelgi teisi põnevaid alasid lisada,” nentis Friedemann. Ta tõi näiteks mullipallid, kus võistkond ajab taga jalgpalli, endal on aga ümber suur täispuhutud mullipall. Projektijuhi sõnul oleks see kindlasti vahva olnud, kuid mullipallide rendihind oli paraku liiga kõrge.

Sõprade liiga kalendrist pole aga kadunud sellised traditsioonilised alad nagu sulgpall, lauatennis ja booling.

Enamikul aladel tagab varustuse korraldaja, paaril alal tuleb aga võistlejail vahendid ise kaasa võtta. Näiteks saab maastikuvibu harjutuses vibu ja nooled kohapealt, aga lauatennise puhul peab iga võistleja reketi ja palli ise kaasa võtma. Aerusurfivõistluse juhend märgib aga, et starti pääsevad ainult ujumisoskusega ja kained võistlejad.

Osaleda saavad kõik

Varasem Läänemaa firmaliiga ja võistkondlik sarivõistlus hakkab nüüd kandma Läänemaa sõprade liiga nime. Friedemann selgitas, et nimevahetusega püütakse firmade kõrval meelitada osalema ka sõpruskondi ja muid kollektiive. „Mõned siit pärit, kuid Tallinnasse kolinud inimesed mõtlevad osalemisele ja arvavad, et kaks korda kuus Läänemaale sõita ei ole takistus,” nentis projektijuht. Üksikalad hakkavad plaani kohaselt toimuma kahel korral kuus, üldjuhul teisipäevaõhtuti.

Friedemann lisas, et osalema on oodatud kõik elukohast, soost ja vanusest hoolimata.

„Sisetunne ütleb, et võistkondi registreerub palju, sest telefon on uudishimulikest punane,” teatas Friedemann. „Oluline on, et iga võistkond tunneks osalemisest ja sõpruskonnaga koos veedetud ajast rõõmu, mitte ei pingutaks võidu nimel. higimull otsa ees.” Eilse seisuga oli sõprade liigasse registreerunud seitse võistkonda. Esimene huviline oli Haapsalu korvpallikooli võistkond, kes pani end kirja juba enne jõule.

Esimene üksikala on siseorienteerumine ja see peetakse 7. veebruaril. Hoone, kus orienteeruma asutakse, jääb saladuseks viimase hetkeni. Sõprade liiga lõpeb 5. detsembril autode vigur-/jäärajasõiduga.

Läänemaa sõprade liiga ajakava

1. Siseorienteerumine 7. veebruaril

2. Tõukekelk 28. veebruaril

3. Sulgpall 13.-14. märtsil

4. Mälumäng 28. märtsil

5. Fotojaht 11. aprillil

6. Vibulaskmine 25. aprillil

7. Discgolf 9. mail

8. Tennis 23. mail

9. Aerusurf 6. juunil

10. Kanuu 6. juunil

11. Segway 5. septembril

12. Petank 19. septembril

13. Bowling 3. oktoobril

14. Laskmine 17. oktoobril

15. Lauatennis 7. novembril

16. Vehklemine 21. novembril

17. Autode vigursõit/jäärada 5. detsembril