Haapsalu linn müüb elamukrunte

Haapsalu linn müüb elamukrunte Paralepas Ungru tee elamukvartali arenduspiirkonnas. Kruntidele on rajatud juurdepääsuteed, elekter ning vee- ja kanalisatsioonivarustus. Hinna sees on kommunikatsioonidega liitumine. Müük on elektroonilise enampakkumise teel www.osta.ee keskkonnas.

• Kuldnoka tn 2, Haapsalu. Alghinnaga 21000 eurot.

• Kuldnoka tn 4, Haapsalu. Alghinnaga 21000 eurot.

• Lõokese tn 13, Haapsalu. Alghinnaga 20000 eurot.

• Lõokese tn 24, Haapsalu. Alghinnaga 14500 eurot.

• Lõokese tn 26, Haapsalu. Alghinnaga 15500 eurot.

Lisainfo tel +372 5344 5699.