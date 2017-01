Avatud Vabariigi hinnangul Eesti koolinoored pagulashirmu ei tunne

BNS

Noorteühingu Avatud Vabariik hinnangul ei tunne Eesti koolinoored pagulaste ees hirmu ning on võõramaalaste suhtes väga sallivad.

“[Seega] võin meie kogemusele toetudes küll julgelt väita, et sallivusega tänapäeva Eesti kooliõpilastel probleeme pole ja mingeid liigseid pagulashirme ei esine,” ütles Noorteühingu Avatud Vabariik kodanikuhariduse programmi koordinaator Vladislav Veližanin pressiteate vahendusel.

“Näiteks praegu on meil käsil üks suur projekt, mille raames korraldame üle Eesti noorteseminare, kus modellerime 17-26-aastaste noortega Eestimaa tulevikku 20 aasta pärast. Ja meie suureks positiivseks üllatuseks rõhutavad õpilased pea igal pool, et tuleviku Eesti ühiskond on praeguses palju mitmekesisem ning kodulinna linnapeaks võib vabalt saada seal viis aastat elanud türklane. Või et Eesti Keele Instituudi direktoriks valitakse eesti filoloogia doktoriks õppinud endine Süüria pagulane,” rääkis Veližanin.

Avatud Vabariik toetas ka haridusministeeriumi algatust korraldada koolides pagulasteema käsitlemisel rollimänge.

“Rollimängud ja simulatsioonid on ka meie noorteühingu ürituste tähtis osa, sest mitteformaalses õppes on see väga tõhus kaasamisvahend. Rollimäng ergutab inimesi kaasa mõtlema ja väljendama oma arvamust liigse hirmuta öelda midagi valesti. Rollimäng on põnev ja arendav,” ütles Veližanin.

Veližanini sõnul käsitleb ka Avatud Vabariik oma noorteprojektides pidevalt immigratsiooni ja pagulastega seotuid teemasid kui osa kultuuridevahelise dialoogi ja inimõiguste teemade valdkonnast.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme teatas eelmisel nädalal, et koolides käivitatavad pagulasteemalised rollimängud noorte väärtushinnangute kujundamiseks tähendavad stalinistliku hariduspoliitika juurutamist.

Noorteühing Avatud Vabariik on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse, kodanikuhariduse arendamine ja sidusama ühiskonna moodustamisele kaasaaitamine.