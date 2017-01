Vasalemma ja Riisipere lõigul asendab rongi buss

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Seoses elektriliinide rekonstrueerimisega teenindab Elron 17.-19. jaanuaril nelja Tallinn-Riisipere liini reisi Vasalemma-Riisipere lõigul asendusbussidega. Muudetud on ka nende reiside väljumisaegasid bussidega teenindataval lõigul.

Töid tehakse elektriraudtee piirkonnas, mistõttu tuleb rongiliiklus sellel lõigul peatada. Kolme päeva jooksul ei sõida rongid Vasalemma-Riisipere lõigul päevasel ajal kella 11-st kella 15-ni ning Elron teenindab reisijaid asendusbussidega, teatas ettevõte.

Tallinn-Vasalemma lõigul on rongide sõiduplaan tavapärane, kuid et asendusbusside teekond on pikem, on muudetud bussidega teenindatavate reiside väljumisaegasid Vasalemma-Riisipere lõigul.

Riisiperest alustavate reiside asendusbussid väljuvad algjaamast varem (reis 552 kell 12:54, reis 560 kell 14:30) ning Tallinnast alustavad reisid jõuavad Riisiperre senisest hiljem (reis 529 kell 11:38, reis 551 kell 15:03). Asendusbusside peatuskohad on märgistatud Elroni värvides tahvlitega.

Peatuste asukoht ei ole alati rongipeatuse juures:

Vasalemma: raudteejaama esine plats

Kibuna: Riisipere-Vasalemma maantee ja Kibuna tee nr 384 ristmik

Laitse: bussipeatus „Laitse raudteejaam“ Munalaskme-Laitse teel

Jaanika: bussipeatus „Jaanika“ Ääsmäe-Haapsalu maanteel

Riisipere: raudteejaama esine plats

Asendusbussides kehtivad rongipiletid, neid saab osta ka bussist. Jalgrattaga ei ole võimalik asendusbussi siseneda.