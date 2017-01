Segavolle rahvaliiga meistriks tuli Ridala

Enn Kerge

Ridala segavolle võistkond. Foto: erakogu

Läänemaa segavolle rahvaliiga meistritiitli võitis Ridala, kellele järgnesid VK Hani ja Palivere. Kokku osales võistlusel seitse võistkonda.

Ridala eest mängisid Meelis Nukki, Priit Nukki, Janno Tamsalu, Paul Koppe, Marko Õunas, Heliko Nukki ja Kerda Ledis. Parimateks mängijateks valiti Meelis Nukki (Ridala, ühtlasi ka turniiri parim meesmängija), Aivar Kaljur (VK Hani), Jaana Ütsik (Palivere, turniiri parim naismängija), Keiro Jõgisalu (Kullamaa), Marek Orub (Noarootsi), Evelin Merilainen (VK Mürk), Taavi Kaus (MTÜ Kehale ja Vaimule).

Segavolles on platsil korraga nii mees- kui ka naismängijad. Tavavõrkpalliga võrreldes on reeglites mõned erisused. Nimelt mees ei või naismängija ründelööki blokeerida ja keelatud on hüppelt serv.

Enn Kerge