Lugeja küsib, konsultant vastab: kas õues töötamiseks pean saama tööriietuse?

Toimetanud Urmas Lauri

Korralikul tööriietusel töövõime säilitamisel oluline osa. Foto: Urmas Lauri

Lugeja küsib: Täidan sageli tööülesandeid ettevõtte välisterritooriumil. Kas tööandja peab mulle tööriided hankima? Seni olen oma riietust kasutanud. Väljas on külm ja riided sageli määrduvad.

Vastab Indrek Avi, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööandja on kohustatud oma kulul andma töötajale tööriietuse, kui töö laad seda nõuab. Näiteks mitmetes ametites, kus tööd tuleb teha palju ka väljas, võivad töötaja tervist kahjustada ilmastikutingimused ning nii on tööriietusel töövõime säilitamisel oluline osa. Kui töövõime säilitamiseks ja haigestumise vältimiseks on töötajal vajalik hankida täiendavat tööriietust, siis tasub pöörduda tööandja poole.

Kui tööülesannete tavapärasel täitmisel võib riietus määrduda või kahjustuda, ei saa eeldada, et töötaja kasutab tööl isiklikku riietust ning riiete hooldamise, parandamise või asendamisega seonduvad kulud ise kataks. Kuna Teie töös riietus määrdub, siis peab tööandja tööriietuse Teile andma ning tagama hoolduse oma kulul. Tööriietus tuleb Teile võimaldada ka olukorras, kus teistele samalaadset tööd tegevatele töötajatele on riietus antud. Kui tööandja saab korraldada töö selliselt, et isikliku riietusega töötamisel ei kaasne Teile ebamõistlikke kulutusi või ohtu Teie tervisele, siis tööriietuse andmise kohustust tööandjal ei ole.

Milline tööriietus on tööks sobiv ning kandmisel mugav, sõltub tehtavast tööst ja töötingimustest – kas töö on füüsiliselt raske või kerge, on väljas vali tuul või tuulevaikus, karmid miinuskraadid või sajab lörtsi. Tööriideid valides tuleks tööandjal arvestada töötajate ettepanekutega. Vastasel juhul ei pruugi valik langeda sobilike ja mugavate riiete kasuks.