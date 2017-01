Läänemaa noorkergejõustiklased valmistuvad Eesti sisemeistrivõistlusteks

Jaanus Getreu

Erki Mitman hea etteaste kuuekilose kuuliga, tõugates 13.21. Foto: Marko Mumm

Peatselt on algamas Eesti noorte sisekergejõustiku meistrivõistlused. Juba eeloleval nädalalavahetusel võistlevad Tallinnas, Lasnamäe kergejõustikuhallis A- ja B-klassi sportlased.

Veebruaris selguvad kõigepealt Tallinnas parimad C-klassi noored ja Tartus noorsoo ja juunioride sportlased. Kõigist kolmest võistlusest võtavad osa ka meie maakonna noorkergejõustiklased.

Ettevalmistus on tihe. Läänemaa Kergejõustikuklubi ja Haapsalu Kergejõustikuklubi on osalenud mitmel sisevõistlusel, treenitakse hoolega ja korraldatakse ka ise võistlusi.

Osaletud on võistlustel Pärnus ja Tallinnas

Meie noored on häid etteasteid teinud sisevõistlusel Pärnus ja Tallinnas. Viimati osalesid Haapsalu kergejõustikuklubi noored Tallinna teivashüppe GP-etapil. Nädala lõpus A- ja B-klassi Eesti meistrivõistlustel osalevad kergejõustiklased esinesid seal väga tublilt. Kuulitõukes tegi oma isikliku rekordi Kevin Sakson. Kevin Sakson tõukas isiklikuks rekordiks 5-kilost kuuli 16.99 ja saavutas esikoha.

Tütarlaste A-klassis naases vigastuspausilt Anna-Maria Vjazemski. 60 meetri tõkkejooksus andis 9.48 viienda koha.

Tüdrukute B-klassis hüppas Eliis-Maria Koit võiduvääriliselt teivast, tulemus 2.65. Samas olid Keithy-Liina Kallas sama tulemusega kolmas ja Hanna-Liisa Salf ja Annabel Moor 2.25-ga neljandad. Annabel Moor tõukas kolmekilost kuuli 9.50 ja oli neljas.

Lisaks neile võistlesid ka C-klassi noored. Ka siin olid tublid teivashüppajad. Tütarlastest olid kuue hulgas koguni kolm noort: Emma-Katharina Hein 2.65-ga kolmas, Maily Märss 2.45-ga viies ja Kleer Jaani 2.25-ga kuues.

Poistest hüppas Martin Toomsalu 2.15 ja oli kuues. Tanel Toomemägi tõukas kahekilost kuuli 8.35 ja oli kuues, ning Maily Märss 10.01, saavutades neljanda koha. 60 meetri tõkkejooksus sai Emma-Katharina Hein 10.22-ga neljanda ja Maily Märss 10.45-ga kuuenda koha.

Lisaks tegi Erki Mitman hea etteaste kuuekilose kuuliga, tõugates 13.21 ja oli kolmas.

Nüüd on Haapsalu kergejõustikuklubil ettevalmistuses veel ees klubisisene kõrgushüppevõistlus.

Läänemaa kergejõustikuklubi võistles Pärnus ja treenis Tallinnas

Läänemaa kergejõustikuklubi noored osalesid aasta lõpus Pärnus peetud sisekergejõustikuvõistlusel. Viimase lihvi enne Eesti noorte A- ja B-klassi meistrivõistlusi anti aga Tallinnas. Tallinna kergejõustikuhallis toimunud treeningul osales kümme selle klubi noort.

Kõik noored said treenida alasid, mida noorte meistrivõistlustel tehakse. Suur rõhk oli keskmaajooksudel ja sprindil. Just keskmaajooksus on klubil suurimad medalilootused eelseisval võistlusel. Meie noori innustasid treeningul ja jagasid ka õpetussõnu Eesti parim naiskeskmaajooksja Liina Tsernov ning 2009. aasta Euroopa sisemeister seitsmevõistluses Mikk Pahapill.

Läänemaa kergejõustiklubi esindavad enamuses Lõuna-Läänemaa koolide õpilased, kellest paljud treenivad igapäevaselt Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis.

