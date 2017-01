Haapsalu kunstikooli galerii hind tõusis oksjonil kolmandiku jagu (1)

Kaie Ilves

Linn müüs kunstikooli galerii oksjonil maha. Arvo Tarmula foto

Haapsalu linnavalitsus müüs täna oksjonil kinnisvara kokku 342 800 euro eest. Osta.ee keskkonnas müüdi maha kunstikooli endises majas Karja 6 asuvad kaks korterit ja galerii ning väike korter Suur-Lossi tänavas.

Kõige kallimalt – 168 000 euroga – müüdi maha kunstikooli endine galerii, mille ostsid haapsallased Frank ja Olga Borchers. Üle saja ruutmeetrise galerii alghind oli oksjonil 120 000 eurot, lõpphind kujunes sellest kolmandiku võrra kõrgemaks.

Kunstikooli majas asuvad kaks korterit läksid müüki alghinnaga 115 000 eurot, lõpphinnaks kujunes 155 000 eurot. Suur-Lossi tänava väikese, veidi üle 30 ruutmeetrise korteri hind tõusis 17 000 eurolt 19 300 eurole.

Eriti pingeline oli oksjoni lõpp, mil ostjad üksteist vaheldumisi üle pakkusid. Galerii oksjon pikenes ligi kolmveerand tundi. Selle ajaga tõusis hind ligi 50 000 eurot. „Väga põnev oli. Istusime arvutite ees, pöidlad peas,” ütles Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmann.

Vikmanni sõnul olid eilsed oksjonid suur üllatus. Vara oli müüki pandud veidi kallimalt kui hindamisakt ütles. „Mõtlesime, et kui ei lähe selle hinnaga ära, siis laseme hinda alla, aga oksjonid näitasid, et Haapsalu kinnisvara on hinnas,” ütles Vikmann.

Loe lähemalt Lääne Elu homsest paberlehest.