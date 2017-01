Poska promenaadi asemel tuleb Poska park

Kaire Reiljan

Jaan Poska käigust peaks saama Jaan Poska tänav ja promenaadi haljasalad saavad Poska pargi nime. Foto Arvo Tarmula

Neljapäeval linnavalitsuses Promenaadi võimalikku ümbernimetamist Poska promenaadiks arutades jõuti üksmeelele, et Promenaadi tänav jääb, küll aga võib promenaadil asuva pargiosa nimetada Poska pargiks.

Detsembri lõpus tegi piiskop Tiit Salumäe koos Jaan Poska mälestusfondi ja Eesti lipu seltsiga ettepaneku ennistada Jaan Poska 150. sünniaastapäeva puhul Promenaadi tänavale Poska promenaadi nimi. Tartu rahuläbirääkimistel Eesti delegatsiooni juhtinud Jaan Poskal oli Haapsalus promenaadi ääres maja, kus ta perega suvitas.

Neljapäeval kogunesid nimevahetust linnapea Urmas Suklese kabinetti arutama ettepaneku tegijad, linnavalitsuse ja -volikogu liikmed ja ka siinsed muuseumijuhid.

Tiit Salumäe kaitses ettepanekut öeldes, et Poska nime andmine promenaadile pole mitte politiseerimine, vaid ajalugu ongi inimesed. Ta lisas, et Haapsalus on isikute väärtustamine läinud vastupidises suunas ja tõi näiteks helilooja Cyrillus Kreegi muuseumi sulgemise

Salumäed toetasid ka Eesti lipu seltsi esindanud Jüri Trei ning linnavolikogu liikmed Heikki Sool ja Raimond Lunev. Lunevi hinnangul on meil veel terve hulk väärikaid inimesi, kellel pole nimelisi tänavaid, samas on Haapsalus palju mittemidagiütlevaid tänavanimesid, mis võiks ümber nimetada.

Haapsalu ja Läänemaa muuseumite sihtasutuse juht Anton Pärn ütles Haapsalu keskaegsete tänavanimede kallale küll minna ei tohiks, sest linnuse kõrval on need ainsad, mis Haapsalus keskaega meelde tuletavad. Pärn pakkus aga välja, et näiteks raekoja park, mida linnavalitsusel on soov korda teha, võiks kanda Poska pargi nime.

Arutluse tulemusena jõuti kompromissile, et raekoja pargile sobiks pigem omaaegse Haapsalu linnapea Alveri nimi ja Poska nime võiks anda Promenaadi pargile.

Haapsalu linnavalitsuse maaosakonna juhataja Anu Ulm selgitas, et kui kaldapealne kannab Promenaadi tänava nime, siis selle kõrval asuvat haljasala nimetatakse praegu Promenaadi pargiks.

Ulm lisas, et kui tänavanime muutmine on keeruline protsess, kus tuleb küsida ka elanike ja kohanimenõukogu arvamust, siis parkidele nime andmiseks piisab linnavalitsuse otsusest.

EELK vikaarvaimulik Kristel Engman ütles, et pargi ümbernimetamise kõrval tuleks mõelda ka visuaalile ehk sellele, kuidas Poska mälestust tahvli või mälestusmärgiga jäädvustada. Omal ajal otsustati Poska majale promenaadi ääres mälestustahvlit mitte paigaldada, sest maja oli selleks liiga korrast ära.