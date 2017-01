Lääne maavanem uuris, mis saab Haapsalu politseijaoskonnast peale haldusreformi

Maavanem tunneb muret Haapsalu politseijaoskonna tuleviku pärast. Foto Urmas Lauri

Lääne maavanem Neeme Suur saatis aasta lõpul PPA-le küsimuse, kuidas seoses võimaliku Lõuna-Läänemaa omavalitsuste tulevase kuulumisega Pärnu maakonna koosseisu ja maakonna piiri muutumisega mõjutab see PPA maakondliku esinduse tegevust, teatas BNS.

Samuti soovis maavanem teada, kas PPA parima töökorralduse seisukohast lähtudes ja sõltumata maakonna administratiivsest piirist võiks Lõuna-Läänemaa kuuluda Läänemaa või Pärnumaa maakondliku allüksuse vastutusalasse.

Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Indrek Tohteri sõnul on küsimused väga aktuaalsed ja haldusreformi käigus kerkib turvalisuse küsimus erinevate nurkade alt paratamatult üles. Tema sõnul on PPA analüüsimas haldusreformiga seotud temaatikat ja soovib välja töötada mudeli, mis ei oleks lahenduseks ainult ühele piirkonnale, vaid toimiks ka mujal piirkondades erinevate haldusreformiga või territoriaalse korraldusega seotud probleemide korral.

Üle piiride valdade liitumine võib kaasa tuua ressursi asetuse muutuse, mis ei tähenda ainult vähenemist, vaid ka näiteks selle, et omavalitsuse partneriks on kaks jaoskonda, märkis Tohter. „Töökorralduse mõistes meil näiteks kilometraaži osas suurt erinevust ei oleks, aga eelistaksime kindlasti selgust partneritega suhtlemisel. Kui loodav omavalitsus kuulub Pärnumaale, aga teenindab Haapsalu politseijaoskond ja jäävad tänased maavalitsused, siis sunnib see Pärnu maavalitsust suhtlema kahe jaoskonnaga,“ selgitas Tohter.

Tema sõnul lähtub PPA plaanide tegemisel mitte ainult enda töökorraldusest, vaid peab turvalisuse tagamisel oluliseks koostööd erinevate osapooltega.