Fotogalerii: Vene laat Haapsalus algas tuisus

Täna keskpäeval avas linnapea Urmas Sukles 5. Vene laada Haapsalu vanalinnas. "Kui esimeste laatade ajal lootsime, et siin hakkab käima väga palju Vene turiste, siis praegu on see rohkem meie enda tarbeks. Kõigest hoolimata on praegu Haapsalus umbes sadakond Venemaa turisti," ütles ta.

Kuigi ettevõtmise algataja Beguta Kevvai lööb laadal kaasa, on teist aastat korraldaja Haapsalu kultuurikeskus.