Aasta kaitseliitlane on Marko Reisel Lääne malevast (1)

Kaire Reiljan

Aasta naiskodukaitsja on Kristlin Kõrgesaarele ja aasta kaitseliitlane Marko Reisel. Foto Arvo Tarmula

Täna Haapsalus välja kuulutatud aasta kaitseliitlase tiitel jäi Läänemaale – koos ränduahinnaga sai selle Lääne maleva Lihula üksikompanii pealik Marko Reisel. Aasta naiskodukaitsja on Kristlin Kõrgesaarele naiskodukaitse Järva ringkonnast.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja naiskodukaitse esinaine Airi Tooming austasid täna Fra Mares pidulikul koosviibimisel tublimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Läbi tuisu oli kokkutulnuid tervitama tulnud ka kaitseminister Margus Tsahkna ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.

Kaitseliidus valitakse aasta parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid seitsmendat korda. Tänavu oli aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 15.

Kaitseliidu ülema Meelis Kili sõnul oli esitatud kandidaatide hulgas valikut teha keeruline, sest kaitseliitlaseks olemine tähenda tunde püssiga põõsas istumist, vaid olemas olemist ja inimestele eeskujuks olemist. "Meie inimestel on julge olla kui nii tublid inimesed nagu teie, olete seda välja näidanud läbi oma tegevuse. Sõnad sõnadeks, teod on need, mis loevad," ütles Kiili.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming lisas, et aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlaste nominendid on kõik organisatsiooni pikaajalised liikmed. "Kaks-kolm aastat aktiivne olla ei ole väga keeruline, aga teha seda 15-20 aastat jutti, see on midagi enamat," ütles Tooming. Ta lisas, et teine ühine joon esiletõstetute hulgas oli laiahaardelisus.

Kaitseliidu ja kaitseväe juhtide ning kaitseministri sooja käepigistuse ja hinnalise kingituse said kõik 29 nominenti. Kingituse, mille sel aastal oli nuga, üleandmine tõi tunnustusüritusele üksjagu lõbususts, sest kõik väljakutsutud pidid kaitseväe ülemjuhatajale Riho Terrasele kingitust vastu võttes mündi loovutama.

Terras selgitas, et nuga ei tohi kinkida, sest see jääb sõjanoana poolte vahele, siis leidis protokolliosakond asjale lahenduse: kinki mündiga lunastades oli tegemist sümboolse ostuga.

Aasta 2016 kaitseliitlane Marko Reisel tunnistas, et tiitel tuli talle meeldiva üllatusena, kuigi väike eelaimduse tekitas tänavuse austusürituse koht – Läänemaa.

Veerandsada aastat Kaitseliidu liige olnud Marko Reisel on Lääne malevas täitnud paljusid ametikohti alates malevlasest kuni üksikompanii pealikunivälja. Tema puhul tõseti esile tema suurt panust, et Kaitseliit sai ühe uue kompanii – Lihula üksikompanii ning lõppenud aasta võidupühal sai renoveeritud üksikompanii ruumid Lihula mõisas. Reisel, kelle igapäevatöö on kaitsta presidenti, on ka hinnatud riigikaitseõpetaja.

Reiseli sõnul on see tunnustus mitte ainult talle, vaid kõigile neile vabatahtlikele, kaadrikaitseväelastele ja teenistujatele, kes on sellele kaasa aidanud. "See on tunnustus kogu allüksusele ja Lääne malevale tehtud töö eest. Oleks võimalus, siis peaksime siit kuju küljest tükikesed murdma ja kõigi vahel laiali jagama," ütles ta.

Aasta kaitseliitlane kinnitas, et loorberitele puhkama ei jää. "Vabatahtlikud kaitseliitlased ei kuulu Kaitseliitu selleks et saada, vaid nagu vabatahtlike puhul ikka, selleks, et anda endast natuke rohkem kui nii mõnigi teine annab," ütles ta.

Haapsalust kiirustas Reisel tagasi Lihulasse, kus täna õhtul tähistatakse Kaitseliidu Lihula üksikompanii aastapäeva.