Seakatk jõudis Varbla valda

BNS

Pärnumaa veterinaarkeskuse labor diagnoosis eelmisel nädalal Varbla vallas Käru külas kütitud kahel metsseal Aafrika seakatku, kirjutab Pärnu Postimees.

Tegemist on esmase katkusealeiuga Varbla vallas. Pärnumaa veterinaarkeskuse juhataja Raivo Mogilnõi sõnutsi olid Varbla vald Mandri-Pärnumaal eelmise aasta lõpus üks väheseid, kus seakatku veel avastatud ei olnud. Pärast eelmisel nädalal Läänemaa Hanila valla piiri lähedal Käru külas kütitud metssigadel diagnoositud katku pole Pärnumaal nakatunud sigu leitud vaid Tahkuranna vallas.

Maaeluministeeriumi andmetel oli mullu 19. detsembri seisuga Pärnumaalt teada 86 katkusea leidu. Kütitud metssigadel tuvastati katk 47 korral, hukkunud katkusigu oli 39.

Mogilnõi märkis, et kummalisel kombel on Audru, Tõstamaa, Varbla ja Koonga vallast viimasel ajal tulnud surnult leitud metssigade kohta küllalt vähe teateid. “On teada, et selles piirkonnas sigu on. Ei tea, kas inimesed on surnud sigadega niivõrd harjunud ega teata kõigist leidudest,” oletas Mogilnõi, tuletades meelde, et kõigist surnult leitud metssigadest tuleks veterinaarkeskusele siiski teada anda.

Kodusigadel ei ole Pärnu maakonnas seni katku avastatud. # Eestis diagnoositi esimene Aafrika seakatku juhtum 2014. aasta 8. septembril, mil Hispaaniast Euroopa Liidu referentlaborist tuli kinnitus Valgamaal Hummulis surnult leitud metssea kohta. Esimesed kodusigade katkujuhud registreeris veterinaar- ja toiduamet 2015. aasta 21. juulil.