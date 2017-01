Lääne Elu paberleht laupäeval, 7. jaanuaril

Kaire Reiljan

Haapsalu kunstikool kolib uude majja

Esmaspäeval sulevad Haapsalu kunstikooli õpilased ja õpetajad paarikümneks minutiks vanalinnas liikluse, et pidulikult, rongkäiguga liikuda kooli senisest kodust Karja tänaval uude, Jaani tänava vastrenoveeritud koolimajja.

Kunstikooli direktor Marika Aedviir ei väsi kooli uusi ruume kiitmast: „Meil on ikka väga-väga vedanud. Meil on kasutada nüüdisaegne, renoveeritud, ometi vana ja väärikas maja.”

Pagulase Foadi kõhul on ISISe armid

Koos perega Iraagist Mosuli linnast põgenenud Foad Jameel leiab, et inimesed on igal pool suuresti ühesugused, on lihtsalt head inimesed ja halvad inimesed. „Väga head inimesed. Mul ei ole siin probleemi olnud,” kostab Foad vastuseks küsimusele, kuidas ta pärast mitut kuud Eestis elamist siinseid inimesi näeb. Mingit suurt vahet Araabia rahvaste ja eestlaste vahel Foadi meelest pole.