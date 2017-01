Elisa ehitas mullu Läänemaale uusi tugijaamu

Toimetanud Kaire Reiljan

Lõppenud aastal ehitas Elisa eri Eesti piirkondadesse 328 uut ja moderniseeris 161 olemasolevat tugijaama.

Läänemaale ehitas Elisa 8 uut 4G tugijaama ja uuenduse läbis 36 tugijaama.

Uute jaamade paigaldamisel lähtus Elisa klientidele olulistest kohtadest, tõmbekeskustest ning igapäevastest liikumismarsruutidest.

„Leviarenduste peamiseks eesmärgiks on tõsta kõikidel klientidel ühtlaselt 4G kiiruseid, tagamaks ühtlane võrgukvaliteet üle kogu Eesti – et 4G levi oleks olemas ka kohtades, kus see seni puudus või polnud nii tugev, et pakkuda väga head kasutuskogemust,“ lausus Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli.

Polli sõnul kasutavad praeguseks enam kui pooled Elisa kliendid 4G internetti ning kuna mobiilse interneti mahud on aastaga kahekordistunud, siis peab ka võrgu võimekus ajaga kaasas käima: „Ei piisa ainult sellest, kui aitame kliendil ühendust saada, vaid me aitame ka seda ühendust hoida sellisel tasemel, et ta oma soovitud neti-tegevused tehtud ja teenused kasutatud saaks ning võimekust jääks igaks juhuks ülegi.“

Toomas Polli märkis, et suurimad võrgutööd tehti mullu ära Tallinnas, kus on enim mobiilse interneti kasutajaid ning kuhu loodi täiesti uus 4G sageduskiht. Pealinna lisati lausa 125 uut 4G tugijaama ning eraldi tihendati ka 4G võrku Harjumaal 37 uue ja 10 moderniseeritud tugijaama võrra.

„Võrgutehnoloogiate edasiarenduste kasutusele võtmine, kus ühendatakse mitmed edastussagedused on ettevalmistus 5G tehnoloogia turule toomiseks, millega Elisa on juba alustanud,“ selgitas Polli.