Elektririke jättis parvlaeva Sõru-Triigi liinil triivima

BNS

Subsea Seven pukseeritakse Triigi sadamasse. Kaart: Marinetraffic

Sõru-Triigi liini teenindav parvlaev Subsea Seven on reedel juba ligi kolm tundi merel triivinud, kuna elektririkke tõttu ei õnnestu alusel peamasinat käivitada.

Liinil laevaliiklust korraldava Kihnu Veeteede juhatuse esimehe Andres Laasmaa sõnul tekkisid Subsea Sevenil tehnilised probleemid kella 9.07 ajal, kui laev oli juba koos 26 reisijaga sadamast väljunud. "Alusel tekkis elektrikatkestus, mistõttu seiskus peamasin ja seda ei saa ka käivitada," ütles Laasmaa kella 12 ajal BNS-ile.

Tema sõnul jäi alus triivima, kuid püsib siiski paigal, kuna jää hoiab teda ühe koha peal. "Madalikule kaldumise ohtu pole, samuti pole ohtu reisijatele," kinnitas Laasmaa.

Tema sõnul asus Subsea Sevenile lähim kalalaev aluse poole teele, et see siis sadamasse pukseerida. "Kalalaev peaks Subsea Seveni juurde jõudma kella 13 paiku ja pukseerib reisiparvlaeva Sõru sadamsse. Eks siis saame juba põhjalikumalt rikke kõrvaldamisega tegelam hakata," ütles Laasmaa, rõhutades veelkord, et reisijatele ohtu pole.