Valitsus võttis Hiiumaa valdade ühinemise otsustamisel lisaaega

BNS

Hiiumaa vald moodustuks Käina ja Hiiu valla ühinemisel, valitsuse arvates sobiks nimi aga siis, kui liituksid ka Emmaste ja Pühalepa vald. Kaart: Hiiumaa vald

Valitsus ei kinnitanud neljapäeval oma istungil Hiiu valla ja Käina valla ühinemist ning võttis otsustamiseks lisaaega.

"Valitsus otsustas võtta teema kaalumiseks lisaaega viidates ka kohanimenõukogu soovitustele," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb neljapäeval BNS-ile.

Ühineda otsustanud Hiiu vald ja Käina vald on soovinud võtta uueks nimeks Hiiumaa vald, kuid kohanimenõukogu on juhtinud tähelepanu, et Hiiumaa vald on sobiv nimi terve saare valdade ühinemisel. Ühendvallaga ei ole aga siiani soovinud liituda Emmaste vald ja Pühalepa vald.

Korbi sõnul on nimeküsimus üleval ka mõne teise ühendvalla loomise juures ning valitsus soovib kogu teemat arutada veel jaanuari jooksul.

Neljapäevast peaministri ülesannetes valitsuse istungit juhtinud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles pärast istungit antud pressikonverentsil, et Hiiumaa valdade ühinemise teema juurde tullakse tagasi ning seda vaadatakse sundliitmise võtmes.

"Otsustasime tulla selle juurde tagasi siis, kui on terviklikult käsitluse all need omavalitsused, kus on selge, et valitsusel tuleb astuda sundliitmise samme. Nii et Hiiumaa on üks sellistest kohtadest, kus need kaks omavalitsust, kes on otsustanud vabatahtlikult liituda, küll täidavad miinimumkriteeriumi, aga ülejäänud kaks omavalitsust, mis saarel asuvad, seda kriteeriumi ei täida, nii et sundliitmise etapp tuleb sinna otsa ja me käsitleme neid küsimusi siis lähinädalatel kabinetiistungil kompleksselt," rääkis Ossinovski pressikonverentsil.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks kolme ühendomavalitsuse ehk Haapsalu linna, Tartu valla ja Põltsamaa valla tekke.